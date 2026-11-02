Volver | La Tecla Nacionales 2 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Benetton se retira del campo y vende más de 900 mil hectáreas en la Patagonia

Después de 35 años en el país, el grupo italiano transfirió sus dos empresas agropecuarias a un conjunto de accionistas y directivos de Adecoagro, encabezado por Mariano Bosch. Las tierras están distribuidas entre Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires, con una fuerte concentración en territorio patagónico

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