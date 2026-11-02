Benetton se retira del campo y vende más de 900 mil hectáreas en la Patagonia
Después de 35 años en el país, el grupo italiano transfirió sus dos empresas agropecuarias a un conjunto de accionistas y directivos de Adecoagro, encabezado por Mariano Bosch. Las tierras están distribuidas entre Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires, con una fuerte concentración en territorio patagónico
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El grupo italiano Benetton concretó la venta de sus activos agropecuarios en la Argentina y puso fin a una presencia de más de tres décadas en el negocio rural del país. La operación comprende más de 900.000 hectáreas distribuidas en cuatro provincias y fue adquirida por un grupo de accionistas y directivos de Adecoagro, encabezado por su CEO, Mariano Bosch.
La transacción incluye las dos compañías que el holding mantenía en el país: la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor. La compra fue realizada por los socios y ejecutivos a título personal, no por Adecoagro como empresa. Según se informó, Agustín Dranovsky continuará al frente de la conducción operativa de CTSA.
El paquete de tierras tiene una marcada presencia en la Patagonia. De acuerdo con los datos de la compañía, el 60% de las hectáreas se encuentra en Santa Cruz, el 33% en Chubut, el 5% en Río Negro y el 2% restante en Buenos Aires. En conjunto, se trata de una superficie superior a los 900.000 kilómetros cuadrados, equivalente a la extensión de Puerto Rico y Chipre sumadas.
La actividad principal de CTSA está vinculada a la producción ganadera, especialmente ovina y bovina, y a la explotación lanera. En sus establecimientos cuenta con alrededor de 260.000 ovejas y 22.000 vacunos, distribuidos principalmente en la zona cordillerana entre Esquel y Bariloche, además de campos en Balcarce.
La firma produce cerca de un millón de kilos de lana por año y ocupa un lugar central en ese segmento a nivel nacional. También desarrolla actividad agrícola, con unas 7.500 hectáreas destinadas a cultivos como maíz, trigo, soja y girasol, además de superficies dedicadas a la producción de forraje.
El negocio incluye además un área forestal con unas 10.000 hectáreas implantadas principalmente con pinos y una estructura industrial propia. Entre sus activos se encuentra el frigorífico Faimali, que cuenta con dos plantas de procesamiento de cordero y liebre en Río Gallegos, con capacidad para faenar unos 2.500 animales diarios.
La historia de estas tierras se remonta a 1889, cuando se fundó la compañía bajo el nombre de The Argentine Southern Land Company, con capitales británicos. Décadas después pasó a manos de empresarios argentinos y, en 1991, fue adquirida en su totalidad por Benetton, que la incorporó a su conglomerado familiar Edizione.
Durante más de tres décadas, la producción patagónica tuvo un vínculo directo con el negocio textil del grupo italiano. La lana obtenida en sus establecimientos funcionó como insumo para la cadena de indumentaria United Colors of Benetton. Con esta venta, el holding deja de tener presencia en la explotación agropecuaria argentina.
La operación se concreta, además, en medio de un debate abierto sobre la propiedad de la tierra y los límites a la participación extranjera. La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, había establecido restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, pero fue derogada mediante el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei.