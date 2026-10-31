"Todos a las PASO": Kicillof blindó las primarias y dijo que podría competir con Massa y CFK
El gobernador reunió a los intendentes del MDF en Gobernación, ratificó que las primarias se juegan y dejó abierta la puerta a una interna con Sergio Massa y Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, los jefes comunales le plantaron el reclamo más urgente: rehabilitar las reelecciones indefinidas para no perder casi 80 cargos en 2027.
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El tablero bonaerense ya se está armando y, por ahora, tiene más preguntas que respuestas. Con 2027 en el horizonte, tres discusiones se volvieron prioridad: las PASO, las elecciones concurrentes y las reelecciones de intendentes.
Kicillof convocó a los intendentes del MDF y fue claro: las primarias se sostienen. Las considera la mejor herramienta para resolver internas y salir con candidatos legitimados, en lugar de que todo se defina en una mesa chica. Al mismo tiempo se posiciona: si hay competencia con Massa y Cristina, está dispuesto a jugarla.Pero la coincidencia en las PASO no alcanza.
Los intendentes llegaron con un reclamo concreto: rehabilitar las reelecciones indefinidas. Bajo la normativa actual, cerca de 80 dirigentes no podrían presentarse en 2027. El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, advirtió que si no se modifica la ley, Fuerza Patria puede perder una cantidad importante de votos.
El problema es que el Frente Renovador no está dispuesto a dar marcha atrás con la norma que ellos mismos impulsaron durante el gobierno de Vidal. Sin el massismo, el camino legislativo se complica.
Los intendentes ya arman el discurso: hablan de “derecho de los vecinos a elegir” y hasta de “proscripción”, aunque el trasfondo sigue siendo de poder territorial. La tercera incógnita es el calendario.
Kicillof anticipa que, si se mantienen las PASO, las elecciones provinciales y nacionales se harían el mismo día. El problema es que la Provincia sigue con boleta partidaria y la Nación usa Boleta Única, lo que podría generar una jornada con dos sistemas distintos.
Desde la Justicia ven las elecciones concurrentes con PASO como el escenario más probable. Ramos Padilla ya pidió definiciones anticipadas y mecanismos democráticos reales dentro de los partidos. Kogan advirtió sobre la necesidad de armonizar los regímenes y capacitar a los votantes.
Bianco, por su parte, marcó que si las PASO nacionales se mantienen, el margen para modificar el calendario bonaerense es muy reducido.Así, el tablero se mueve entre negociaciones que todavía no cierran y advertencias que piden reglas claras. Para los intendentes, las reelecciones son clave. Para Kicillof, las PASO forman parte de su estrategia. La discusión por 2027 ya empezó, pero las principales piezas todavía no encuentran su lugar.