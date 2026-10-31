Volver | La Tecla Nacionales 31 de octubre de 2026 DEFINICIONES

"Todos a las PASO": Kicillof blindó las primarias y dijo que podría competir con Massa y CFK

El gobernador reunió a los intendentes del MDF en Gobernación, ratificó que las primarias se juegan y dejó abierta la puerta a una interna con Sergio Massa y Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, los jefes comunales le plantaron el reclamo más urgente: rehabilitar las reelecciones indefinidas para no perder casi 80 cargos en 2027.

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