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LA QUE FALTABA

Lussich blanqueó el fin de su dupla con Pallares

El periodista aseguró que la decisión es personal, data de 2023 y no responde a peleas. Reveló que en agosto de 2025 avisaron a la gerenta del canal y que su viaje a España sirvió para negociar un año más juntos. La dupla termina el 31 de diciembre y el canal definirá quién continúa

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Rodrigo Lussich dio detalles de los motivos que lo llevaron a poner fin a su dupla con Adrián Pallares al frente de Intrusos. “Hoy siento la necesidad de hacer lo que tenga ganas, que es la que tuve siempre. Pero yo no soy el villano de esta historia. No hay villanos”, afirmó el periodista, quien insistió en que se trata de una decisión personal y profesional para seguir sus propias aspiraciones.

Según contó, blanqueó esas ganas por primera vez con su amigo en 2023. En ese momento se sintió “un poco atrapado” porque conducían Socios del Espectáculo y consideró que irse entonces “mataba a una marca”, por lo que decidieron continuar. “Es una decisión mía tomada hace mucho tiempo, y siempre la hablaba con Adrián”, precisó.

Lussich relató que en agosto de 2025 ambos se reunieron con la gerenta del canal, Ana Laura Guevara, para informarle que terminarían la dupla ese año. “Jamás se planteó de forma desprolija”, subrayó. Guevara se sorprendió y, según el conductor, “maldijo para adentro” porque recién los habían vuelto a traer.

Después de esa reunión, Lussich viajó a España: “Fue una manera de negociar un año más al frente de Intrusos juntos. Yo necesitaba dos meses para depurarme, para limpiarme, para pensar”.Amigos desde hace más de 20 años, los periodistas crearon juntos Rating Cero e hicieron 100 funciones de Socios al desnudo durante tres años.

Por su parte, Lussich sostuvo que Intrusos también es una etapa que siente cerrada. La dupla finalizará el 31 de diciembre de 2026 y el canal definirá quién continúa al frente del ciclo. Pallares, por su parte, respaldó la decisión y aclaró que el vínculo personal permanece intacto, aunque reconoció que preferiría seguir como están.

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