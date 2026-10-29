El ajuste golpea el bolsillo: cada vez más trabajadores se quedan sin sueldo a mitad de mes
Un informe del Banco Provincia reveló que el 57% de los asalariados ya había agotado sus haberes hacia el día 20. La situación es todavía más crítica entre quienes perciben menores remuneraciones. Un informe del Banco Provincia reveló que el 57% de los asalariados ya había agotado sus haberes hacia el día 20. La situación es todavía más crítica entre quienes perciben menores remuneraciones.
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Un informe del Banco Provincia, basado en más de 320 mil cuentas sueldo, reveló que los salarios se agotan cada vez más rápido, especialmente entre los sectores de menores ingresos. En julio de 2026, el 36% de los trabajadores se había quedado sin saldo salarial antes del décimo día posterior al cobro, en un contexto de caída del consumo y del poder adquisitivo.
Un estudio realizado sobre más de 320 mil cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que perciben sus haberes a través del Banco Provincia mostró un acortamiento en el tiempo de disponibilidad de los ingresos mensuales. El relevamiento comparó datos de diciembre de 2023 y diciembre de 2025 e incorporó información de julio de 2026, con el objetivo de analizar la evolución del uso de los salarios y las diferencias según el nivel de ingresos.
Según los resultados, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la proporción de trabajadores que agotó el saldo proveniente de su salario antes del décimo día posterior al cobro pasó del 17,9% al 23,2%. Además, el momento en que la mitad de las personas había utilizado la totalidad de sus haberes se adelantó del día 24 al 22. En paralelo, el porcentaje del sueldo utilizado durante el primer día aumentó del 18,5% al 23,5%.
Los datos correspondientes a julio de 2026 reflejaron una situación más pronunciada. A los cinco días de haber percibido sus ingresos, los trabajadores analizados ya habían utilizado, en conjunto, la mitad del dinero recibido. Para el décimo día, el 36% había agotado el saldo salarial, mientras que hacia el día 20 esa proporción ascendía al 57%.
El informe también identificó diferencias significativas entre los distintos niveles de ingresos. Entre los trabajadores con remuneraciones bajas, el 56% se había quedado sin saldo antes del décimo día y la mitad había agotado sus recursos hacia el séptimo día. En los sectores medios bajos, el porcentaje alcanzó el 40%, mientras que entre quienes perciben ingresos altos fue del 21%.
La comparación histórica permitió observar que el deterioro fue mayor entre los trabajadores de menores recursos. Para ingresos equivalentes a 1,2 millones de pesos mensuales, la proporción de personas que agotó su salario antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En el caso de remuneraciones equivalentes a 2 millones de pesos, el incremento fue de 5,2 puntos, mientras que para ingresos de 4 millones alcanzó 1,5 puntos.
En paralelo, el relevamiento registró una caída del 4,3% en el salario real entre julio de 2025 y julio de 2026. Durante el mismo período, el consumo real realizado mediante tarjetas y Cuenta DNI disminuyó un 8,6%. Si se compara con los niveles de 2023, la contracción del consumo alcanza el 20%, lo que indica que el agotamiento más rápido de los ingresos se produce en un contexto de menor gasto en términos reales.
Al respecto, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que los resultados reflejan las dificultades que enfrentan los hogares para administrar sus ingresos mensuales. “Cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”, expresó.
El estudio considera que un trabajador agotó su salario cuando el saldo correspondiente a ese ingreso llega a cero como consecuencia de pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares. Por ese motivo, el indicador mide la disponibilidad del dinero depositado en la cuenta y no necesariamente implica que la persona se haya quedado sin otros recursos económicos.
Finalmente, el análisis plantea que una mayor proporción de los ingresos podría estar destinándose a gastos habituales, como servicios, transporte, alquileres y obligaciones financieras, mientras disminuye el margen disponible para otros consumos. Los resultados permiten observar cambios en la administración de los salarios y muestran un impacto más marcado entre quienes perciben remuneraciones bajas.