Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 RELEVAMIENTO

El ajuste golpea el bolsillo: cada vez más trabajadores se quedan sin sueldo a mitad de mes

Un informe del Banco Provincia reveló que el 57% de los asalariados ya había agotado sus haberes hacia el día 20. La situación es todavía más crítica entre quienes perciben menores remuneraciones. Un informe del Banco Provincia reveló que el 57% de los asalariados ya había agotado sus haberes hacia el día 20. La situación es todavía más crítica entre quienes perciben menores remuneraciones.

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