“Sueño cumplido”: Josefina Lynch cantó en los Premios Billboard en Miami

El nombre de Josefina Lynch volvió a estar en el centro de la atención del espectáculo argentino, pero esta vez por una razón que ella celebra.



La cantante de 25 años viajó a Miami, donde participó de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y cumplió uno de sus mayores anhelos artísticos.A través de Instagram, Lynch compartió imágenes de su presentación y escribió: “Gracias Billboard por recibirme y darme el espacio para hacer lo que más me gusta. Sueño cumplido”.



La foto la muestra cantando frente al público, en un momento que marca un avance importante en su carrera musical, que combina también modelaje y actuación.



El logro llega en medio de la tormenta mediática que la rodea desde la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Lynch fue señalada como la “tercera en discordia” luego de que se conocieran mensajes y de las jornadas que pasó en el estudio del músico grabando un cover.



Ella desmintió cualquier vínculo sentimental y sostuvo que la relación fue estrictamente profesional.



En entrevistas recientes, la artista reconoció que atravesó “semanas tremendas” y que la pasó mal por los rumores. Lo que más la indignó, según contó, fueron las versiones que involucraron a su hermana, psicóloga de bajo perfil y ajena al ambiente artístico.