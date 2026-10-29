“No hay consuelo, no hay palabras”: el relato del abuelo de los hermanos desaparecidos en Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz sigue conmocionada por la desaparición de los hermanos Leo Virreira (12) y José (10), intensamente buscados desde el domingo 25 de octubre por la tarde en las aguas del río Gallegos. Los chicos fueron arrastrados por la fuerte corriente en la zona conocida como La Toma, en el paraje Palermo Aike (cerca de la Ruta Nacional 40, a unos 35 kilómetros de Río Gallegos), mientras jugaban junto a otros dos adolescentes de 14 y 15 años, vecinos y amigos de la familia del barrio San Benito, quienes lograron salir y dar aviso.



Según el relato reconstruido, los cuatro habían entrado al agua; una crecida o la fuerza de la corriente sorprendió al grupo y arrastró a los hermanos. La alerta al 911 ingresó alrededor de las 16. Hasta el momento no se conocen novedades sobre su paradero, y el operativo de búsqueda ya completa varios días consecutivos con un despliegue interinstitucional que incluye Bomberos, Policía provincial, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Dirección de Investigaciones y Operaciones Rurales. Se sumaron buzos (hasta 15 en algunas jornadas, con refuerzos de otras localidades), drones, rastrillajes subacuáticos, perros especializados y recorridas terrestres. El área de búsqueda se extiende desde La Toma hacia Güer Aike.



Las autoridades señalaron que las bajas temperaturas y la violenta fuerza de la corriente son el principal obstáculo para las tareas subacuáticas. Mientras los equipos trabajan a contrarreloj, la familia atraviesa horas de profunda angustia. El abuelo Emilio Virreira ofició de vocero y relató el drama: su hijo (padre de los chicos) sufrió una descompensación por la que debió recibir suero, y la madre también requirió atención médica y asistencia de profesionales de salud mental. “No hay palabras, no hay un consuelo”, resumió frente a medios locales. En otras declaraciones enfatizó la frustración de los días que pasan y la imagen de las sillas vacías en la mesa familiar.



La tragedia golpeó en un momento de ilusión deportiva. Apenas dos semanas antes, Leo y José se habían consagrado campeones en sus respectivas categorías del Club Talleres de Río Gallegos, institución que para ellos era como una segunda casa. “En el club Talleres están más tiempo, es como la escuela”, explicó el abuelo. Ese logro les había abierto una puerta: tenían una propuesta para viajar a Comodoro Rivadavia y realizar una prueba futbolística. La familia reunía el dinero para los gastos del viaje con la expectativa de que los menores pudieran avanzar en su sueño de convertirse en futbolistas profesionales.



En paralelo al operativo, la comunidad abrazó a la familia. El Club Talleres impulsó una colecta solidaria para brindar apoyo económico a los padres, quienes se encuentran sin empleo. El abuelo agradeció los aportes y el acompañamiento, mientras aguardan novedades a orillas del río. El caso mantiene en vilo a Río Gallegos y a toda Santa Cruz. Las autoridades continúan coordinando esfuerzos y apelan a cualquier información que pueda ayudar a localizar a Leo y José.