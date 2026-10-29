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El Gobierno oficializó el bono previsional de hasta $70.000 para noviembre

A través del Decreto 1296/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo confirmó el refuerzo extraordinario para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones de Anses. El bono completo llega a quienes cobran el haber mínimo o menos, y se reduce de manera proporcional para el resto

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El Gobierno nacional formalizó la entrega del bono previsional de hasta $70.000 que se abonará en noviembre. La medida quedó establecida en el Decreto 1296/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

El refuerzo alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incluidas la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Según la normativa, el monto completo de $70.000 se otorga a quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, perciban un ingreso igual o inferior al haber mínimo previsional. No se evalúa cada beneficio por separado, sino el total de ingresos previsionales de la misma persona. Quienes superen ese umbral reciben un importe proporcional: el bono se calcula de modo que el total no exceda el haber mínimo más los $70.000. A medida que el ingreso se acerca a ese tope, el refuerzo disminuye hasta desaparecer. Para percibir el bono, las prestaciones deben estar vigentes en el mes de su liquidación. El refuerzo tiene carácter no remunerativo, no admite descuentos y no es computable para ningún otro concepto.

Anses quedó facultada para su administración, pago, control y eventual recupero de sumas percibidas de manera indebida.En noviembre, con el aumento de haberes aplicado, la jubilación mínima queda en $444.158,45 y, sumado el bono completo, alcanza los $514.158,45.
La PUAM se ubica en $355.326,76 y llega a $425.326,76 con el refuerzo, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se sitúan en $310.910,91 y totalizan $380.910,91.

La jubilación máxima, en tanto, es de $2.988.765,84 y no percibe bono. El refuerzo se acredita de manera automática junto con los haberes de quienes cumplen los requisitos.

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