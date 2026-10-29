Premios Ídolo 2026: Moria Casán entre las sobresalientes

La ceremonia de los Premios Ídolo 2026 se realizó este miércoles en la Usina del Arte, donde más de 710 invitados, entre 210 nominados, jurados, representantes de marcas y acompañantes, se reunieron para la gran noche del ecosistema digital argentino. La conducción estuvo a cargo de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, y la transmisión se realizó en vivo por Streams Telefe.



El premio de mayor jerarquía de la noche, el Ídolo del Año, no contó con nominados anunciados previamente y recayó en Davo Xeneize. El creador recibió una ovación y agradeció: “Gracias de corazón a todos, no esperaba ganar este premio. En primer lugar, agradezco a la gente que me sigue. Me dicen Davo, un día estaba triste y me hiciste reír. Es la mayor motivación que tengo”. También se llevó el premio a Streamer más viral



Moria Casán fue la estrella invitada y recibió un Premio Ídolo honorífico por su trayectoria y su actualidad. Durante la noche hubo presentaciones musicales de La T y La M y Q’Lokura.La tercera edición recibió más de 290.000 postulaciones del público e incorporó las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad.



Entre los ganadores se destacaron Valen Rizzuti en Humor y entretenimiento y también en Ídolo Notero/a; La Fórmula Podcast con Mili Hadad en Podcast; Yerba Cósmico en Emprendimiento; Lara López Calvo en Actualidad; “¿Así toma agua la Agusneta?” en Momento Viral; Tefi Russo en Gastronomía; Marta Fort en Ídolo Revelación; Martina Saravia en Viaje; Cande Copello en Beauty; Sofía Martínez en Ídolo Futbolero/a; Almendra Veiga en Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes; Agustín Franzoni en Contenido Creativo; Gero Arias en Deporte; Delfina Ferro en Lifestyle; Iñaki Zugasti en Ídolo Automotor; Nico Occhiato en Ídolo Celebrity; Fiorella Vitelli en Health; Ángela Torres en Ídolo Musical; Zaira Nara en Moda; Angie Velasco en YouTuber; “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía, como Canción más viral; Lautaro “La Cobra” Del Campo en Streamer; La Chica del Brunch en Reseñas Experiencias/Gastronómicas; Valeria “La Gurisa” Rivas en Ídolo Emergente; Evitta Luna en TikToker y Luzu TV en Ídolo Comunidad.