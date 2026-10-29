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Premios Ídolo 2026: Moria Casán entre las sobresalientes

La tercera edición reunió a 710 invitados en la Usina del Arte. Sofía Gonet y Grego Rossello condujeron la entrega de las 29 estatuillas. Moria Casán recibió un reconocimiento honorífico y Davo Xeneize se llevó el premio mayor de la noche

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La ceremonia de los Premios Ídolo 2026 se realizó este miércoles en la Usina del Arte, donde más de 710 invitados, entre 210 nominados, jurados, representantes de marcas y acompañantes,  se reunieron para la gran noche del ecosistema digital argentino. La conducción estuvo a cargo de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, y la transmisión se realizó en vivo por Streams Telefe.

El premio de mayor jerarquía de la noche, el Ídolo del Año, no contó con nominados anunciados previamente y recayó en Davo Xeneize. El creador recibió una ovación y agradeció: “Gracias de corazón a todos, no esperaba ganar este premio. En primer lugar, agradezco a la gente que me sigue. Me dicen Davo, un día estaba triste y me hiciste reír. Es la mayor motivación que tengo”. También se llevó el premio a Streamer más viral

Moria Casán fue la estrella invitada y recibió un Premio Ídolo honorífico por su trayectoria y su actualidad. Durante la noche hubo presentaciones musicales de La T y La M y Q’Lokura.La tercera edición recibió más de 290.000 postulaciones del público e incorporó las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad.

Entre los ganadores se destacaron Valen Rizzuti en Humor y entretenimiento y también en Ídolo Notero/a; La Fórmula Podcast con Mili Hadad en Podcast; Yerba Cósmico en Emprendimiento; Lara López Calvo en Actualidad; “¿Así toma agua la Agusneta?” en Momento Viral; Tefi Russo en Gastronomía; Marta Fort en Ídolo Revelación; Martina Saravia en Viaje; Cande Copello en Beauty; Sofía Martínez en Ídolo Futbolero/a; Almendra Veiga en Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes; Agustín Franzoni en Contenido Creativo; Gero Arias en Deporte; Delfina Ferro en Lifestyle; Iñaki Zugasti en Ídolo Automotor; Nico Occhiato en Ídolo Celebrity; Fiorella Vitelli en Health; Ángela Torres en Ídolo Musical; Zaira Nara en Moda; Angie Velasco en YouTuber; “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía, como Canción más viral; Lautaro “La Cobra” Del Campo en Streamer; La Chica del Brunch en Reseñas Experiencias/Gastronómicas; Valeria “La Gurisa” Rivas en Ídolo Emergente; Evitta Luna en TikToker y Luzu TV en Ídolo Comunidad.

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