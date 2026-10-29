Wanda al desnudo total: a puro festejo y sensualidad

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La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la conversación en redes sociales después de compartir un carrusel de fotos y videos en Instagram.
Entre autorretratos, momentos de maquillaje y postales familiares, incluyó un breve registro frente al espejo en el que se mostró en topless.En el video, de apenas unos segundos, Nara posó de perfil y de frente al espejo sosteniendo un celular con funda de Hello Kitty. Llevaba únicamente la parte inferior de una microbikini rosa con un pequeño corazón negro; el teléfono cubría parte de su cuerpo y el material quedó dentro de los límites de la plataforma. Acompañó el álbum con la palabra “Pink”.
La publicación reunió imágenes de distintos momentos recientes de su vida cotidiana, unidas por el rosa como color dominante: tanto en la prenda del video como en otros retratos y en la ambientación del festejo por los 10 años de Isabella Icardi, la hija que tuvo con el futbolista Mauro Icardi.
La celebración se realizó al aire libre en los jardines de un hotel, con globos, arcos, guirnaldas de luces y una mesa dulce con tortas en tonos rosas. El video concentró la mayor cantidad de respuestas.