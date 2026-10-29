Apps
Jueves, 29 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
OTRA VEZ

Wanda al desnudo total: a puro festejo y sensualidad

La conductora publicó en Instagram un carrusel con el color rosa como hilo conductor que incluyó un breve registro frente al espejo en microbikin

Wanda al desnudo total: a puro festejo y sensualidad
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la conversación en redes sociales después de compartir un carrusel de fotos y videos en Instagram.

Entre autorretratos, momentos de maquillaje y postales familiares, incluyó un breve registro frente al espejo en el que se mostró en topless.En el video, de apenas unos segundos, Nara posó de perfil y de frente al espejo sosteniendo un celular con funda de Hello Kitty. Llevaba únicamente la parte inferior de una microbikini rosa con un pequeño corazón negro; el teléfono cubría parte de su cuerpo y el material quedó dentro de los límites de la plataforma. Acompañó el álbum con la palabra “Pink”.

La publicación reunió imágenes de distintos momentos recientes de su vida cotidiana, unidas por el rosa como color dominante: tanto en la prenda del video como en otros retratos y en la ambientación del festejo por los 10 años de Isabella Icardi, la hija que tuvo con el futbolista Mauro Icardi.

La celebración se realizó al aire libre en los jardines de un hotel, con globos, arcos, guirnaldas de luces y una mesa dulce con tortas en tonos rosas. El video concentró la mayor cantidad de respuestas. 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

Ruta 11: ¿obra para todos, negocio para pocos?

La Provincia licita una obra de casi $154 mil millones, pero las exigencias del pliego podrían favorecer a un puñado de constructoras. Un antecedente millonario reaviva las dudas sobre la competencia y los costos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Milei va por las cajas profesionales y sacude el tablero bonaerense

El Gobierno dio el OK a nuevos feriados: cuándo y dónde serán en noviembre

Intendente vecinalista dejará el sillón y ya tiene a su reemplazante

El rompecabezas electoral bonaerense hacia 2027 que analiza la Justicia

Gonzalo Ibendahl: un reemplazo envuelto en polémicas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET