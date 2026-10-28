Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 ¿LEÓN XIV TRAERÁ ALIVIO?

¿Cuándo cobrarán los docentes? El Papa y el Banco Central complican el calendario

Los maestros bonaerenses podrían percibir sus haberes antes de lo previsto para evitar demoras por los días no laborables por la visita del Sumo Pontífice y feriados bancarios. Pero no está decidido. ¿Viernes 6 o miércoles 11? He ahí el dilema.

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