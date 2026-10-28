¿Cuándo cobrarán los docentes? El Papa y el Banco Central complican el calendario
Los maestros bonaerenses podrían percibir sus haberes antes de lo previsto para evitar demoras por los días no laborables por la visita del Sumo Pontífice y feriados bancarios. Pero no está decidido. ¿Viernes 6 o miércoles 11? He ahí el dilema.
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Día del Bancario, fin de semana, visita del Sumo Pontífice y feriado dispuesto por el BCRA: lo que podría ser un gran plan para quienes puedan disfrutar de un fin de semana extralarge también podría convertirse en una pequeña pesadilla para los docentes de la provincia de Buenos Aires, que siempre cobran últimos entre todos los estatales y que en esta ocasión podrían tener disponibles sus haberes casi a mediados de mes.
Por eso, el gobierno de Axel Kicillof evalúa adelantar el depósito de los sueldos docentes para que los tengan disponibles en sus cuentas el viernes 6, de manera que no tengan que esperar hasta el miércoles 11 para contar con los fondos. Pero no está decidido.
En un contexto de depresión de los salarios, y con muchos trabajadores públicos, docentes incluidos, atravesados por el problema del endeudamiento creciente, al igual que un gran número de familias bonaerenses y argentinas, el inicio de noviembre se presenta desafiante a la hora de percibir sus ingresos, ya que el quinto día hábil del mes, que habitualmente es su día de pago, es también el Día del Empleado Bancario, y después viene el fin de semana.
No sólo eso: el lunes 9 es feriado nacional por el arribo del Papa León XIV a la Argentina. Y para el martes 10 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una jornada de feriado bancario. Es decir que la fecha de cobro les queda casi a la mitad del mes, el miércoles 11.
Para evitarlo, la Provincia está considerando adelantar el depósito de los haberes de los docentes para que puedan impactar el mismo viernes 6 y llegar a tiempo a los sufridos bolsillos de los maestros.