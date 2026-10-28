Torres y un reclamo reiterado de la Corte: “Estamos debajo del mínimo para sesionar”
El presidente del Máximo Tribunal bonaerense se refirió en Bahía Blanca pidió por la cobertura de las cuatro sillas vacantes en organismo, e insistió en que el poder político de la Provincia avance en la designación de los funcionarios judiciales que faltan en los distintos Departamentos
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, hizo declaraciones en Bahía Blanca y volvió a pedir que el Ejecutivo cumpla con el deber de completar las vacantes del máximo tribunal, además de reclamar por las faltantes de funcionarios judiciales en los distintos departamentos, que también deben ser cubiertos por el gobernador con acuerdo del Senado.
El magistrado visitó este miércoles la ciudad del sur bonaerense para participar en un acto de reparación del legajo de Miguel Santiago Bacasún, empleado judicial desaparecido durante la última dictadura militar. En el programa radial Bahía Hoy, que se emite por La Brújula 24, habló de diversas cuestiones inherentes a la Justicia y fue contundente al afirmar: “Nosotros tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Por supuesto que nos complica mucho el trabajo diario y, obviamente, afecta al servicio de justicia”.
Sin dejar de mencionar que el reclamo ya es reiterado por parte de la Corte hacia las autoridades políticas, al afirmar que “desde la Corte siempre hemos exhortado a los poderes constitucionales, tanto al Ejecutivo como al Legislativo la cobertura de vacantes”, Torres puntualizó que “no estamos tan mal como hace algunos años, cuando había una severa crisis de vacancia, ahora tenemos la necesidad de cobertura de muchos cargos; y eso afecta al sistema de Justicia”.
Mientras se quejó por la carga que la faltante de cobertura de cargos le trae a los magistrados en actividad, e incluso a los propios miembros del Máximo Tribunal, el juez hizo lugar a la autocrítica y reconoció que “uno de los trabajos pendientes que nosotros tenemos como sistemas judiciales, y hablo de todos, no de uno en particular, es la rapidez en la resolución de las causas. Una justicia lenta no es justicia”.
Entre otras cuestiones, durante la entrevista también se refirió al pedido de autarquía que motoriza la Corte, y dijo que esto le permitiría al Poder Judicial administrar recursos destinados a construir, reparar y mantener sus propios edificios, en el marco de una situación edilicia deficiente. Mencionó, además, que muchas dependencias judiciales funcionan en inmuebles alquilados que no están preparados para prestar servicios judiciales.
También se refirió al reclamo de los jubilados judiciales por la aplicación de los incrementos contemplados en el Acuerdo 4093. En ese sentido, recordó que la Suprema Corte dictó una resolución aclaratoria para establecer que los beneficios del régimen también alcanzan al sector pasivo.