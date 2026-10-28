Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 JUSTICIA

Torres y un reclamo reiterado de la Corte: “Estamos debajo del mínimo para sesionar”

El presidente del Máximo Tribunal bonaerense se refirió en Bahía Blanca pidió por la cobertura de las cuatro sillas vacantes en organismo, e insistió en que el poder político de la Provincia avance en la designación de los funcionarios judiciales que faltan en los distintos Departamentos

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