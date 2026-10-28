Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 ANTE EL NIÑO

Las obras contra las inundaciones que frenó Nación y enciende alarmas en PBA

Quince trabajos financiados por el Fondo Hídrico fueron suspendidos o cancelados en el país. En territorio bonaerense, siete de las ocho obras del conurbano están paralizadas y los trabajos sobre la cuenca del Salado registran avances mínimos, mientras crece la alerta por las lluvias previstas para los próximos meses.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.