Presupuesto 2027: hacé tu pedido

La Legislatura se apresta a iniciar el debate de cálculo de gastos y recursos para el próximo año. Antes de que se conozca la iniciativa oficial, los espacios opositores trazan sus líneas gruesas y delgadas
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El Presupuesto, denominado por muchos como la “Ley de leyes”, ingresará en los próximos días a la Legislatura bonaerense para su tratamiento. Y no será uno más, sino que es el último de la gestión de Axel Kicillof como mandatario provincial. El cuerpo normativo, conformado por centenares de páginas, pasará por el microscopio de la oposición, que iniciará un juego de tira y afloje para sacar la mayor tajada posible en la ya mítica negociación de fin de año.
Como en cada fin de año, sobre la mesa de las negociaciones estarán cuestiones como el incremento de impuestos, las partidas para obras, para municipios y las prioridades en la asignación de recursos.
Sin embargo, temas como la cobertura de sillones en la Corte Suprema o las modificaciones en el sistema electoral de cara a 2027, tiñen de mayor complejidad la relación, siempre complicada, del Ejecutivo con los bloques opositores de la Legislatura.
DIEGO GARCIARENA (UCR) Salarios y no subir impuestos
Diego Garciarena, presidente del bloque UCR-Cambio Federal, aseguró que “el Presupuesto, que aún no se presentó, debe estar destinado a los temas que más preocupan a la sociedad, como educación, seguridad, salud”.
El legislador puntualizó que “debe tener recursos para infraestructura y para obra pública, que está muy alicaída, sobre todo el estado de las rutas, escuelas, edificios públicos, que deben ser prioridades”.
En referencia a la Ley Impositiva, sostuvo que “debería mantener los índices y no incrementar la presión tributaria para los bonaerenses ni para las pymes, que están en una situación muy complicada”.
Por último, el marplatense consideró que habría que “incrementar partidas para para mejorar los salarios de la administración pública, de la justicia, de la policía y de la educación, porque el ajuste salarial en la provincia de Buenos Aires ha sido fabuloso y se está sintiendo mucho. El salario de los empleados públicos bonaerenses ha perdido contra la inflación, por eso es importante, sobre todo para los salarios más bajos”.
JUAN OSABA (LA LIBERTAD AVANZA) Motosierra al gasto del Estado y condicionamientos para endeudarse
El titular del bloque libertario en Diputados, Juan Osaba, adelantó que “con respecto al Presupuesto 2027 vamos a exigir equilibrio fiscal, reducción del gasto político y una revisión profunda de todas las estructuras que no le devuelven nada concreto a la gente”.
En tal sentido, remarcó que “no vamos a acompañar un presupuesto que siga financiando militancia, burocracia, organismos innecesarios o programas creados para sostener la estructura política del oficialismo”.
“Vamos a revisar partidas, contrataciones, transferencias, convenios y programas, y vamos a exigir que cada peso tenga una explicación y un resultado”, agregó.
Además, dijo que “LLA tampoco avalará endeudamiento irresponsable. Toda autorización de deuda tendrá que explicar para qué se pide, cuánto cuesta, cómo se va a pagar y sus beneficios concretos”.
En cuanto a IOMA, sostuvo que “probablemente sea el mejor ejemplo de por qué hace falta revisar a fondo cómo se administra el Estado provincial. Vamos a insistir con información detallada sobre deuda, pagos, contrataciones, prestaciones y auditorías. No puede haber organismos que manejen miles de millones sin rendir cuentas”.
Finalmente, “Juanes” Osaba refirió: “También vamos a revisar todas aquellas partidas que durante años quedaron protegidas detrás de etiquetas políticas o ideológicas. Ningún programa, incluido el Presupuesto con Perspectiva de Género, puede quedar exento de control. Cada gasto tiene que demostrar su utilidad”.
PABLO PETRECCA (PRO) La mira en el gasto público, Ingresos Brutos y municipios
El senador Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO, propone revisar el tamaño y la composición del Estado, además del gasto en publicidad .
También revisar la situación de IOMA y garantizar funcionamiento de Educación, Servicio Escolar y transporte rural, así como concentrar capacidad operativa de la Policía y el Servicio Penitenciario.
El juninense sostuvo que “hay que analizar qué rutas se reparan, qué obras se terminan, los plazos y las necesidades de comunidades y productores”, junto con ordenamiento territorial y planes habitacionales. Por otra parte, propone un sistema tributario más equilibrado y previsible, revisando Ingresos Brutos, por generar distorsiones, y con reducción gradual del impuesto. También priorizar infraestructura, economía del conocimiento y tecnología
Además, revisar el CUD para reparto de fondos a municipios y verificar el cumplimiento del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, además de remarcar que nuevas autorizaciones de crédito tienen que distinguir cuánto se utilizará para refinanciar vencimientos, cuánto para cubrir necesidades financieras y cuánto para ejecutar inversiones.
Finalmente, propone revisar la situación financiera y los resultados de empresas como Astilleros Río Santiago o ABSA, junto con modernización del Estado: simplificación de tramites y cordinación entre organismos.
M.ROZAS (UNIÓN Y LIBERTAD) Más fondos, pauta cero para el Estado y autarquía de IOMA
El presidente del bloque Unión y Libertad en Diputados, Martín Rozas, consideró que “la Provincia necesita dar un debate integral sobre sus recursos: reclamar una distribución más justa de la coparticipación federal y, al mismo tiempo, garantizar una administración provincial responsable, transparente y eficiente”.
Tras remarcar la desigualdad en la distribución de los recursos nacionales, abogó por un Presupuesto provincial que refleje las prioridades y necesidades reales de los bonaerenses, con criterios claros de asignación y control del gasto. “No se puede exigir que la Provincia garantice derechos sin los recursos necesarios, pero también es fundamental asegurar que cada peso se traduzca en mejores servicios y respuestas concretas”, expresó.
En tal sentido, aseguró que “hace siete años que el Poder Ejecutivo bonaerense está a cargo de la Provincia y, sin embargo, sigue sin dar una solución a la autarquía del IOMA, que garantice la protección de los aportes de sus afiliados. Tampoco ha asegurado las prestaciones que les corresponden por derecho, obligándolos a recurrir a la Justicia para obtener respuestas que deberían estar garantizadas”.
Por tal motivo, Rozas adelantó que su bloque va a proponer “pauta cero para el Poder Ejecutivo provincial y las empresas del Estado bonaerense, junto con una reducción de los cargos públicos, invirtiendo cada peso que se ahorre en Salud, Educación y Seguridad”.
ALEJANDRA LORDÉN (UCR) Educación, transparencia, más autonomía y rutas seguras
Al frente de la bancada UCR-Unión Cïvica Radical, Alejandra Lordén consideró que “la salud pública debe ser una prioridad irrenunciable. No alcanza con destinar recursos si después los hospitales no funcionan como deberían, los pacientes no reciben respuestas y los afiliados de IOMA encuentran dificultades para acceder a sus prestaciones”.
Además, refirió que “es fundamental garantizar que los fondos que reciben los municipios sean de libre disponibilidad, permitiendo que cada intendente pueda decidir cómo y dónde utilizarlos. Los recursos deben llegar de manera automática, previsible y sin condicionamientos políticos ni burocráticos”.
Por otra parte, evaluó que “se necesitan rutas provinciales seguras y una conectividad que permita producir, trabajar y vivir mejor. El Presupuesto debe contemplar una planificación sostenida del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, especialmente en el interior ”. Por otra parte, dijo que “el desafío en educación no es solo garantizar recursos, sino asegurar que las escuelas funcionen, que los docentes cuenten con condiciones adecuadas para enseñar y que los estudiantes tengan oportunidades reales de aprender”. Y apostó por una mayor transparencia, planificación y controles sobre el destino de los fondos públicos.
GUSTAVO CUERVO (NUEVOS AIRES) Una apuesta por la tecnología y el empleo joven con apoyo impositivo
El presidente del bloque Nuevos Aires en la Cámara baja bonaerense, Gustavo Cuervo, manifestó: “En un año en que la provincia de Buenos Aires tiene que hacer mucho con cada vez menos recursos, por la asfixia financiera que aplica Nación a los bonaerenses, la tecnología tiene que ser una aliada para priorizar mejor el gasto”.
El legislador provincial añadió que “esperamos que el Presupuesto para el año que viene priorice áreas como educación, salud y seguridad, pero también que mire hacia adelante”.
En tal sentido, remarcó que “un Estado más digital y más simple es un Estado que ahorra y que llega mejor a los vecinos”.
Por otra parte, Cuervo agregó: “El otro gran desafío que tiene la Provincia es el fomendo y la promoción del empleo joven”, explicando al respecto que “desde el bloque Nuevos Aires venimos trabajando en incentivos para la primera contratación de jóvenes”.
“Creemos que la Ley Impositiva puede ser una herramienta para que generar trabajo formal sea más fácil y no más caro”, comentó el legislador por la Cuarta sección electoral.
ANDRES DE LEO (C. CÍVICA) Seguridad, ABSA y Astilleros en la mira de los lilitos para 2027
El titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara Baja, Andrés de Leo, aseguró que sería deseable que “el Presupuesto, que es el programa de gobierno del Gobernador, apuntara a la austeridad y no al despilfarro”, añadiendo que “se necesita ajustar, pero no el ajuste que está llevando adelante Kicillof, que es sobre la base de la licuación de los salarios a los trabajadores. Están pagando justos por pecadores”.
Entre las prioridades de su sector mencionó “la inseguridad, que tiene que ver con la falta de infraestructura”, y señaló que la Provincia sostiene “a una empresa como ABSA, que ha sido ineficiente durante más de 20 años. Necesitamos que deje de prestar servicio, porque le cuesta a los bonaerenses muchísimo dinero a cambio de un servicio mal prestado”.
Otro ítem al que apuntó fue el del Astillero Río Santiago: “¿Qué beneficio le está dando a los bonaerenses?”, se preguntó, reforzando que “el Gobernador ha optado por hacer una licuación de los salarios en complicidad con los sindicatos, que ahora callan”.
En cuanto a los impuestos, consideró que “la presión impositiva no se puede incrementar. Sería deseable reducirla, pero somos conscientes de la situación delicada de la Provincia, debilitada por el tema de la coparticipación, un reclamo histórico que hay que apoyar”. Y agregó que “hay que avanzar en una reforma al sistema tributario, además de una reforma institucional, que este Gobierno no tiene en su agenda”.
J. J. ESPER (DER. POPULAR) Menos ministerios y banca a la Policía
El diputado Juan José Esper, de Derecha Popular, hizo hincapié en el tema Seguridad. Propone nueva ley de Policías Municipales, elevar sueldos policiales, más cárceles y alcaidías y mejorar calabozos de comisarías, con más recursos a la Procuración, para que los fiscales puedan mejorar su rendimiento. Para ello busca cerrar el Astillero Río Santiago (presupuesto de $105.175 millones para 2.295 empleados y ningún barco a la vista); cerrar el ministerio de Mujeres y Diversidad y el ministerio de Ambiente; cerrar la Jefatura de Asesores del Gobernador (cuesta $83.139 millones por año); cerrar el ministerio de Comunicación Pública (en 2025 gastó $58.000 millones); fusionar Hábitat con Infraestructura y reducir 50% los cargos políticos. “Sólo con eso se liberan casi $380.000 millones por año”, aseguró.
M. LEGUIZAMÓN (HECHOS) Bajar impuestos y más infraestructura
El senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, aseguró: “Nuestra prioridad es bajar impuestos: más oportunidades de trabajo, comercios que puedan sostenerse y empresas con posibilidades de invertir”.
“Vamos a discutir cómo se recauda y se gasta. Administrar mejor los recursos tiene que servir para que vivir, trabajar y producir en la Provincia sea más fácil”, explicó. Además, dijo que “la Provincia necesita infraestructura para producir mejor”, fijando prioridades para caminos rurales, rutas y accesos a parques industriales. “En materia impositiva, esperamos alivio para las PyMEs. Proponemos reducir alícuotas según el tamaño de la empresa, revisar retenciones y percepciones, y un abordaje sobre recursos inmovilizados en saldos a favor”, añadió.