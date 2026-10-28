Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2026 NOTA DE GRAFICA

Por Javier Garbulsky

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Presupuesto 2027: hacé tu pedido

La Legislatura se apresta a iniciar el debate de cálculo de gastos y recursos para el próximo año. Antes de que se conozca la iniciativa oficial, los espacios opositores trazan sus líneas gruesas y delgadas

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