Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2026 ELECCIONES 2027

Reforma electoral: la CNE apura al Congreso y advierte por los plazos

El tribunal pidió que las modificaciones al sistema electoral respeten los estándares internacionales y se aprueben con suficiente anticipación a los comicios. Advirtió sobre las dificultades de implementación y recordó lo ocurrido tras la suspensión de las PASO en 2025.

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