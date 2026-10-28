Interna libertaria: Caputo monitoreó la salida de Bolsonaro y Bullrich reconoció el triunfo de Lula
El asesor de Javier Milei estuvo en Puerto Iguazú durante el operativo que permitió al dirigente brasileño viajar a Estados Unidos. En paralelo, la senadora libertaria reconoció el resultado electoral en Brasil, aunque cuestionó el accionar de la Justicia contra Flávio Bolsonaro.
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La situación política brasileña volvió a generar repercusiones en el Gobierno argentino. Mientras Santiago Caputo quedó bajo la lupa por su presunta participación en la organización del viaje de Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos, Patricia Bullrich se diferenció de la postura de silencio de la Casa Rosada y reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del país vecino.
El asesor presidencial estuvo en Puerto Iguazú durante la salida del senador brasileño y su familia en un avión privado rumbo a Estados Unidos, con una escala en Guayaquil, Ecuador. Según fuentes de la Casa Rosada citadas por distintos medios, Caputo siguió de cerca el operativo desde sus primeras instancias y mantuvo contactos vinculados con la contratación de la aeronave.
El vuelo se realizó en un Gulfstream G400, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly, que permaneció en el aeropuerto misionero desde el lunes por la noche hasta que despegó durante la madrugada del miércoles. La operación habría involucrado gestiones entre sectores de los gobiernos argentino y estadounidense, mientras que también se indicó que autoridades brasileñas estaban al tanto del traslado.
La participación del principal asesor de Javier Milei abrió interrogantes sobre el papel de la administración libertaria en la salida de Bolsonaro, en un contexto de tensión política en Brasil. Aunque Caputo cuestionó las versiones periodísticas que circularon sobre el episodio, su presencia en Iguazú y el desarrollo del operativo alimentaron las especulaciones sobre la intervención oficial.
Bullrich reconoció el resultado electoral y cuestionó a la Justicia brasileña
En medio de las repercusiones por el traslado, Patricia Bullrich publicó un mensaje en la red social X en el que reconoció el resultado de las urnas, aunque sin mencionar directamente a Lula. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también planteó sus diferencias políticas con el mandatario brasileño.
“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, expresó la dirigente. Y agregó: “Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”.
Sin embargo, Bullrich también se refirió a la situación de Flávio Bolsonaro y cuestionó el accionar de la Justicia brasileña. En ese sentido, sostuvo que el funcionamiento de una democracia no puede reducirse a que quien gana gobierne y quien pierde termine preso.
“Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, afirmó. Además, advirtió sobre el uso de una Justicia que, según su planteo, no sería imparcial y podría convertirse en una herramienta para desplazar a los adversarios políticos.
Las declaraciones marcaron una posición pública de Bullrich frente a dos cuestiones que atraviesan la relación entre la Argentina y Brasil: el reconocimiento del resultado electoral y la situación judicial del dirigente brasileño. Mientras tanto, la presencia de Caputo en Puerto Iguazú sumó interrogantes sobre los contactos y las gestiones que rodearon la partida de Bolsonaro.
Así, el episodio dejó expuestas distintas definiciones dentro del oficialismo: por un lado, el operativo que permitió el traslado del senador brasileño hacia Estados Unidos y, por otro, el reconocimiento de Bullrich a la voluntad expresada en las urnas, acompañado por sus críticas a la Justicia de Brasil.