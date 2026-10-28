Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2026 BRASIL

Interna libertaria: Caputo monitoreó la salida de Bolsonaro y Bullrich reconoció el triunfo de Lula

El asesor de Javier Milei estuvo en Puerto Iguazú durante el operativo que permitió al dirigente brasileño viajar a Estados Unidos. En paralelo, la senadora libertaria reconoció el resultado electoral en Brasil, aunque cuestionó el accionar de la Justicia contra Flávio Bolsonaro.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.