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TRAGEDIA

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes

El cuerpo de la docente desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, fue encontrado esta mañana por agentes policiales que participaban del operativo de búsqueda, según confirmaron fuentes judiciales

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La mujer, de 51 años, trabajaba en una escuela rural vinculada a la estancia “El Curupí”. Su desaparición generó un amplio operativo que se extendió durante más de tres semanas hasta el hallazgo del cadáver.

Por el femicidio hay cinco sospechosos detenidos. Cuatro están imputados por el asesinato y el quinto por falso testimonio. Se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”; Rosa Leguizamón, la última persona que la vio con vida; su pareja, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

Los tres hombres fueron acusados de femicidio, mientras que Leguizamón lo fue por homicidio simple. Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto detenido, enfrenta cargos por falso testimonio.El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos resolvió que todos permanezcan detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. Las fuentes judiciales no brindaron, por el momento, mayores precisiones sobre el lugar exacto ni las circunstancias del hallazgo del cuerpo.

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