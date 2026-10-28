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De San Nicolás a la Rosada: los hermanos Passaglia lanzan candidatura presidencial

Santiago y Manuel anunciaron que competirán por la Presidencia de la Nación en 2027 con Hechos, el partido que fundaron en su ciudad natal. Con un video que incluyó críticas a Milei y al kirchnerismo, plantearon la necesidad de construir una alternativa basada en la gestión, el trabajo y la recuperación del poder adquisitivo.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia confirmaron que competirán por la Presidencia de la Nación en 2027 con el espacio Hechos.

Al respecto, se sabe que uno de los dos será candidato a presidente en 2027, y que el partido que fundaron presentará también candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y a intendente en los 135 municipios. El sábado, en San Nicolás, realizarán un encuentro que oficializará los anuncios.

Además, dejaron en claro que ninguno de ellos se presentará como candidato a jefe comunal nicoleño, aún cuando estarían en condiciones de hacerlo cualquiera de los dos.

En las imágenes incluyeron  fuertes críticas tanto a Javier Milei como al kirchnerismo, y plantearon una propuesta que pone el foco en el modelo de gestión que desarrollaron en San Nicolás (Santiago es intendente de ese distrito y Manuel diputado provincial) y en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los argentinos. 
 “No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena. Hace años que los gobiernos están muy lejos de tu realidad y de la del resto de los argentinos. Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”, comienza el mensaje de los Passaglia, que apunta directamente a los trabajadores afectados por la situación económica, con un guiño a la recordada frase pronunciada por Manuel Adorni.

Uno de los ejes centrales del lanzamiento fue el cuestionamiento al gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, reconocieron la capacidad del Presidente para impulsar cambios, pero cuestionaron el impacto de sus políticas sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población.

Al respecto, profundizaron sus críticas al rumbo económico del Gobierno nacional y a sus consecuencias sobre los sectores trabajadores y productivos. Según indicaron en el video, “la motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”.

De San Nicolás a la Rosada: los hermanos Passaglia lanzan candidatura presidencial

Sin embargo, también descartaron cualquier posibilidad de que vuelva el kirchnerismo al poder. “No tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”, expresaron, dejando en claro que su propuesta busca diferenciarse de las dos fuerzas que protagonizan la disputa política nacional.

Lejos de presentarse como una alternativa moderada, los Passaglia plantearon una confrontación directa con ambos espacios: “No venimos a caminar por el medio ni correrlos desde atrás. Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo. Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”.

La propuesta de Hechos, explicaron, estará centrada en recuperar el valor del trabajo y mejorar la situación económica de las familias para que los argentinos recuperen su calidad de vida y puedan llegar a fin de mes.

De San Nicolás a la Rosada: los hermanos Passaglia lanzan candidatura presidencial

De esta forma, el lanzamiento también puso en primer plano su experiencia al frente del municipio de la Segunda Sección: “Venimos de San Nicolás y logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor. Ya demostramos que hay otras formas de gobernar; de esa experiencia nació Hechos. La única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”-

El mensaje concluyó con una definición explícita sobre el objetivo de Hechos de cara a 2027: “Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina. Para eso estamos acá, no tenemos ninguna duda: los argentinos podemos vivir mejor. Los argentinos vamos a vivir mejor”.

 

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