De San Nicolás a la Rosada: los hermanos Passaglia lanzan candidatura presidencial

ANTE EL NIÑO
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
“No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena. Hace años que los gobiernos están muy lejos de tu realidad y de la del resto de los argentinos. Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”, comienza el mensaje de los Passaglia, que apunta directamente a los trabajadores afectados por la situación económica, con un guiño a la recordada frase pronunciada por Manuel Adorni.
VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás. Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo. Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina 🇦🇷 HERMANOS PASSAGLIA 2027— Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 28, 2026