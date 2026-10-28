De San Nicolás a la Rosada: los hermanos Passaglia lanzan candidatura presidencial

VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás. Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo. Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina 🇦🇷 HERMANOS PASSAGLIA 2027