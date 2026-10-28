Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, falleció este martes a los 74 años en la localidad santafesina de Pujato, a raíz de complicaciones derivadas de un cuadro de salud que sobrellevaba desde hacía varios años.La noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que a través de un comunicado expresó sus condolencias al técnico y a toda su familia: “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”.Marzetti residió toda su vida en Pujato, a unos 40 kilómetros de Rosario, donde formó su hogar junto a su esposo, Ángel Scaloni. Allí nacieron y crecieron sus tres hijos: Mauro, Lionel y Corina. Además de su rol familiar, se desempeñó durante varios años como jueza de paz en el juzgado local, lo que le permitió mantener un estrecho vínculo con los vecinos del pueblo.Su salud se deterioró a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió internación y un prolongado proceso de rehabilitación.El episodio ocurrió apenas diez días antes del inicio de la Copa América en Brasil, torneo que Argentina ganó después de 28 años. Tras la consagración en el Maracaná, Scaloni dedicó el título a su madre: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.El velatorio se organizó de manera íntima por decisión de la familia.Desde la cuenta de Scala Bakery, la panadería de su hija Corina, informaron que los locales permanecerían cerrados este miércoles por motivos personales.