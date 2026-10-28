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Accidente grave en Toledo: dos trenes de alta velocidad colisionaron

Un AVE de Renfe y un tren de Iryo colisionaron a primera hora de este miércoles en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, entre Los Yébenes y Urda. Dos vagones cayeron por un terraplén, hay decenas de heridos y la circulación de alta velocidad hacia Andalucía quedó interrumpida. Las causas se investigan

Accidente grave en Toledo: dos trenes de alta velocidad colisionaron
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Dos trenes de pasajeros de alta velocidad chocaron este miércoles por la mañana entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla.

La colisión entre un AVE de Renfe y un convoy de la compañía Iryo se produjo en torno a las 8:35, provocando el vuelco de dos vagones del Iryo que cayeron por un terraplén.

Las primeras informaciones oficiales apuntan a decenas de fallecidos y numerosos heridos.

En los dos trenes viajaban más de 540 pasajeros (alrededor de 397 en el AVE y 147 en el Iryo). Adif confirmó el alcance y suspendió la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Equipos de emergencias, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias se desplazaron al lugar, de difícil acceso.

Según las primeras hipótesis, el tren de Renfe habría alcanzado por detrás al Iryo, que se encontraba parado o ralentizado por problemas de tráfico en la línea.

Un testigo que viajaba en uno de los últimos vagones del AVE describió un golpe “fortísimo” y relató que el fuselaje del Iryo “saltó por los aires”. El alcalde de Los Yébenes calificó el suceso de “accidente grave”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda, al igual que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se trasladó al centro de control de Atocha.

Por el momento se desconocen las causas exactas del choque, que se investigan. Renfe habilitó un número de atención a víctimas y familiares.

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