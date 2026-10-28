Buscan en un área más delimitada a los dos hermanitos arrastrados por el río Gallegos
Fuentes de la investigación confirmaron que los perros de búsqueda delimitaron un área de 40 por 40 metros en el río Gallegos que coincide con el lugar señalado por uno de los adolescentes que acompañaba a José y Leo. El operativo se concentra allí por la presencia de pozones de hasta siete metros de profundidad, mientras drones y tecnología especializada ayudan a georreferenciar el sector y examinar el fondo del cauce
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Fuentes de la investigación confirmaron que los perros de búsqueda marcaron una zona de aproximadamente 40 por 40 metros que coincide con el lugar señalado por uno de los adolescentes que acompañaba a José y Leo.
El operativo se concentra allí por la presencia de pozones de hasta siete metros de profundidad, mientras drones y tecnología especializada ayudan a georreferenciar el sector y examinar el fondo del río. La investigación por la desaparición de José y Leo (10 y 12 años), arrastrados por la corriente del río Gallegos en la zona de La Toma, en Palermo Aike, sumó este miércoles datos precisos.
Fuentes vinculadas al caso indicaron a La Opinión Austral que los perros utilizados en los rastrillajes delimitaron un área específica que coincide con la descripción de uno de los adolescentes (de 14 y 15 años) que estaba con los niños antes de que desaparecieran.
Los cuatro menores habían nadado hasta una especie de isla formada por un montículo de tierra en medio del río. Al intentar regresar a la orilla, una crecida repentina los sorprendió y arrastró a José y Leo.
Los adolescentes lograron salir del agua y alertar a sus familiares. Desde entonces, los equipos de rescate trabajan intensamente para localizar a los hermanos.
Durante las primeras jornadas de búsqueda no se había podido establecer con precisión el punto exacto donde los niños habrían caído al agua. Un testigo clave tuvo dificultades para señalar el lugar, pero la intervención de personal médico de Gendarmería Nacional resultó determinante.
Tras varias entrevistas, el equipo logró definir el sector, que coincidió con la zona previamente marcada por los perros.
El área delimitada abarca unos 40 por 40 metros y presenta pozones de hasta siete metros de profundidad. Los investigadores concentran allí la búsqueda y, en principio, descartan que los niños se encuentren río arriba, donde no se registran depresiones tan profundas en el lecho.Los pozones son sectores del cauce en los que el fondo desciende abruptamente por la erosión de la corriente.
Su peligrosidad radica en que la profundidad puede aumentar en pocos pasos, sin transición gradual: una persona puede pasar de caminar con el agua a la altura de las rodillas a perder pie de manera repentina, una situación especialmente riesgosa para los niños ante corrientes intensas.
Drones y tecnología para orientar el operativoFuentes de la investigación destacaron el rol clave de la tecnología. A través de drones y equipamiento especializado (similares a los usados en pesca), los rescatistas obtienen imágenes del fondo del río y examinan sectores de difícil acceso.
El objetivo es delimitar las áreas de interés y concentrar los esfuerzos donde las condiciones del cauce complican la búsqueda.El comisario mayor Luis Alberto Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, explicó que los drones permiten georreferenciar el terreno, sectorizar las zonas y realizar barridos para identificar posibles anomalías o movimientos en el agua.
“Para nosotros la utilización de drones nos sirve más que nada para marcar un georreferenciamiento del lugar y sectorizar también las zonas”, señaló el funcionario, en referencia al trabajo conjunto con los integrantes del GERS. Disponen de tres drones que permiten filmar, fotografiar y establecer referencias geográficas, además de brindar apoyo a los rescatistas.
Este miércoles se sumarán otros seis buzos para reforzar el operativo. Mientras continúan las tareas, la coincidencia entre el área marcada por los perros y la señalada durante las entrevistas constituye uno de los datos más relevantes de la investigación.