Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Buscan en un área más delimitada a los dos hermanitos arrastrados por el río Gallegos

Fuentes de la investigación confirmaron que los perros de búsqueda delimitaron un área de 40 por 40 metros en el río Gallegos que coincide con el lugar señalado por uno de los adolescentes que acompañaba a José y Leo. El operativo se concentra allí por la presencia de pozones de hasta siete metros de profundidad, mientras drones y tecnología especializada ayudan a georreferenciar el sector y examinar el fondo del cauce

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