Candela Arizaga habló de su relación con Facundo Moyano

La modelo Candela Arizaga habló sobre su relación con el sindicalista Facundo Moyano y desmintió que estén separados.



Las declaraciones se conocieron luego de que se confirmara el cese de la restricción perimetral dispuesta por la Justicia tras el episodio del pasado 4 de agosto, en el marco de una causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.



“La realidad es que Facu se comprometió a ir a la entrevista así muy pronto”, explicó Arizaga al referirse a la posibilidad de participar del programa de Moria Casán. Señaló que la charla podría haberse realizado al día siguiente o unos días después, ya que consideraba que el tema seguiría generando repercusiones.



Sobre el estado de la pareja, fue contundente: “No, no, peleados, separados, no, todo lo contrario, estamos súper bien”. Contó que la noche anterior habían cenado juntos, aunque después cada uno se fue a su casa porque estaban cansados.



Respecto de la postergación de la entrevista, Arizaga relató que había pasado días de mucho nerviosismo y que la noche anterior al encuentro no había podido dormir. Además, indicó que Moyano estaba todavía más cansado y que debía conversar con él para definir si finalmente asistirían al programa.



En los días previos, la modelo había compartido una foto junto a Moyano y un mensaje en redes sociales: “El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.



Las declaraciones apuntan a mostrar que el vínculo continúa y que buscan retomar una mayor normalidad una vez levantadas las restricciones judiciales.