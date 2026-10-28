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Candela Arizaga habló de su relación con Facundo Moyano

La modelo negó versiones de ruptura y aseguró que están “súper bien” tras el cese de la restricción perimetral. Explicó que postergaron la entrevista en el programa de Moria Casán por nerviosismo y cansancio, y contó que Moyano se comprometió a asistir pronto

Candela Arizaga habló de su relación con Facundo Moyano
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La modelo Candela Arizaga habló sobre su relación con el sindicalista Facundo Moyano y desmintió que estén separados.

Las declaraciones se conocieron luego de que se confirmara el cese de la restricción perimetral dispuesta por la Justicia tras el episodio del pasado 4 de agosto, en el marco de una causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

“La realidad es que Facu se comprometió a ir a la entrevista así muy pronto”, explicó Arizaga al referirse a la posibilidad de participar del programa de Moria Casán. Señaló que la charla podría haberse realizado al día siguiente o unos días después, ya que consideraba que el tema seguiría generando repercusiones.

Sobre el estado de la pareja, fue contundente: “No, no, peleados, separados, no, todo lo contrario, estamos súper bien”. Contó que la noche anterior habían cenado juntos, aunque después cada uno se fue a su casa porque estaban cansados.

Respecto de la postergación de la entrevista, Arizaga relató que había pasado días de mucho nerviosismo y que la noche anterior al encuentro no había podido dormir. Además, indicó que Moyano estaba todavía más cansado y que debía conversar con él para definir si finalmente asistirían al programa.

En los días previos, la modelo había compartido una foto junto a Moyano y un mensaje en redes sociales: “El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.

Las declaraciones apuntan a mostrar que el vínculo continúa y que buscan retomar una mayor normalidad una vez levantadas las restricciones judiciales.

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