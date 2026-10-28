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Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado en secreto

A meses de su separación, la modelo y el polista habrían retomado el vínculo lejos de las cámaras. Pieres le habría pedido no blanquear la relación en medio de versiones sobre sus dudas y el contexto de sus exparejas.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado en secreto
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Mientras Darío Cvitanich avanza en los preparativos de su casamiento con Ivana Figueras, Cecilia “Chechu” Bonelli estaría atravesando un nuevo momento sentimental.

Según trascendió, le habría dado una segunda oportunidad a Facundo Pieres, pero con una condición clara: mantener el romance en secreto y no hacerlo público.La modelo y el polista habían blanqueado su relación en diciembre de 2025.

En marzo de este año él confirmó la separación, argumentando diferencias de agenda, aunque circularon versiones de que su ex, Zaira Nara, habría influido en la decisión. Ahora, tras el regreso de Pieres de una gira de polo por Estados Unidos, hace aproximadamente un mes y medio o dos, ambos habrían hablado, se habrían reencontrado y él le habría pedido a Bonelli que el vínculo quedara en reserva.

El motivo principal que se atribuye al pedido de secreto es evitar quedar en el medio de la exposición mediática vinculada al conflicto con Cvitanich e Ivana Figueras.

Otras versiones que circularon sostienen que Pieres no estaría del todo seguro de la reconciliación y que aún estaría afectado por el reciente acercamiento de Zaira Nara con el padre de sus hijos.

 

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