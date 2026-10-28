Se supo qué ocultó Ortega y desató la furia de Julieta Prandi

La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ocurrida a menos de un mes de haber dado el “sí” tras seis años de noviazgo, sumó esta semana sus capítulos más oscuros. Lo que parecía el cierre de una historia de amor se desmoronó cuando la modelo encontró una serie de interacciones que el músico había mantenido en secreto.



Según trascendió, Prandi comenzó a sospechar de ciertas conductas y revisó la cuenta de Instagram de Ortega. Allí aparecieron intercambios con la joven modelo y cantante Josefina Lynch. El contacto se habría iniciado de forma reservada alrededor del 5 de octubre.



El cantante justificó los posteriores encuentros bajo la fachada de un “proyecto laboral” estrictamente musical. Sin embargo, la tensión estalló al conocerse el alcance real de las citas: tres jornadas completas de encierro en el estudio de grabación que Ortega posee en Chacarita.



Al ver los mensajes, Prandi le escribió que no lo quería ver más, que hasta ahí había llegado, y lo bloqueó de todas las plataformas. El ultimátum incluyó una orden contundente: que no volviera a casa porque no entraba más. No se limitó a las palabras. Aprovechó un viaje de desconexión a Brasil junto a su círculo íntimo para cambiar las cerraduras de la vivienda familiar y dejar fuera de la propiedad las pertenencias del cantante.“Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar. Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”, había dicho Prandi al regreso, explicando por qué tomó la firme decisión de romper el matrimonio.



Cuando la polémica escaló hacia versiones más explosivas que involucraban a otra integrante de la familia Lynch, Josefina salió a desmentir categóricamente cualquier implicancia sexual. En sus redes aseguró que ella y su hermana Tita cantan juntas desde chicas, que fueron al estudio porque aman la música y querían grabar, y que eso fue todo lo que pasó. También reclamó una disculpa pública por el rumor de índole sexual que, según sostuvo, fue inventado.