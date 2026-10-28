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La China busca reconciliarse con Vicuña

Tras meses de tensiones por la crianza de Magnolia y Amancio, la actriz habría reinscripto a sus hijos en el colegio argentino al que asistían antes de mudarse a Turquía. El gesto apunta a instalarse de forma definitiva en el país y recomponer el vínculo familiar con el padre de los niños

La China busca reconciliarse con Vicuña
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Luego de atravesar meses de conflictos con su expareja, La China Suárez estaría buscando poner paños fríos y avanzar hacia una reconciliación familiar con Benjamín Vicuña, priorizando el bienestar de sus hijos en común.

La actriz y modelo se había trasladado junto a Magnolia y Amancio a Turquía para acompañar a su novio, Mauro Icardi. Esa mudanza generó un fuerte malestar en Vicuña y tensó aún más la relación entre ambos padres. Sin embargo, la situación habría dado un giro: según trascendió, Suárez evalúa instalarse de manera definitiva en Argentina como parte de un plan para recomponer el diálogo con el actor chileno.

Uno de los indicios más concretos de ese cambio es la decisión de anotar nuevamente a Magnolia y Amancio en el colegio al que concurrían antes de viajar al exterior (el establecimiento Los Robles, en Pilar).

Los niños estarían inscriptos para el ciclo lectivo 2027, lo que abriría la puerta a que permanezcan en el país y se reencuentren con sus antiguos compañeros.

Además, se conoció que Suárez ya habría hecho contacto en el chat de madres del colegio, una señal que refuerza la intención de quedarse.

Esta determinación se produce en un contexto en el que Vicuña había manifestado preocupación por la escolarización de sus hijos menores y la distancia.

El actor, que tiene otros tres varones con Pampita educándose en Argentina, había insistido en que Magnolia y Amancio también cursen en el país. De confirmarse la reinscripción y el regreso definitivo, el movimiento podría contribuir a descomprimir el vínculo y evitar nuevos problemas entre los padres.

Hasta el momento no hay confirmaciones oficiales de las partes involucradas, pero la información circula en el ámbito mediático como un posible punto de inflexión en una relación que, en los últimos tiempos, se mantuvo marcada por la tensión y la distancia.

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