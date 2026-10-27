Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2026 EN CHIVILCOY

Bloquean una planta de gas por despidos

El sindicato de petroleros cortó totalmente el acceso a las instalaciones de Amarilla Gas luego de que echara a la mitad del personal y anunciara el cierre de líneas operativas.

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