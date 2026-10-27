Bloquean una planta de gas por despidos

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La planta de la empresa Amarilla Gas ubicada en el partido de Chivilcoy quedó totalmente bloqueada por una medida de fuerza luego de que la mitad de los trabajadores fueran despedidos y la compañía anunciara el cierre de las líneas de fraccionamiento.
El conflicto estalló cuando una veintena de trabajadores fueron notificados de su desvinculación. En la planta trabajaban, hasta ahora, unos 40 empleados.
Además, la empresa anunció que las líneas de fraccionamiento dejarán de operar, lo que hace que muchos trabajadores teman por el cierre total.
“Hoy están anunciando que van a cerrar el fraccionamiento, como un primer paso que va a ser seguido de un cierre definitivo. Por eso convocamos al paro. Nosotros tenemos unos 40 trabajadores y en esta primera medida están despidiendo a 20”, dijo el secretario generald el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca y La Pampa, Gabriel Matarazzo, al medio local deChivilcoy.
Por eso, el gremio decidió montar un contraataque rápido y bloqueó por completo el acceso a la planta, complementando con esa medida el paro total de actividades de los empleados remanentes. El bloqueo impide la salida de las garrafas y cilindros de gas almacenados dentro del predio, listos para su distribución.