Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2026 REGLAMENTACION

Gas más caro: los cambios en Zona Fría que afectan a 94 distritos bonaerenses

Nación estableció nuevos requisitos para acceder a los descuentos y modificó el financiamiento del fondo. Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil figuran entre las ciudades alcanzadas.

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