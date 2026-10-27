Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Abad pidió reforzar la prevención del suicidio juvenil y apuntó al rol de las escuelas

El senador nacional encabezó una jornada en el Congreso junto a especialistas de la Facultad de Psicología de la UBA. El encuentro abordó el rol de las escuelas, la formación docente y la necesidad de fortalecer la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio.

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