Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2026 POR LAVADO

Espert apeló su procesamiento y se defendió: “No soy clarividente”

El exdiputado presentó un recurso ante la Justicia, atacando la acusación en su contra. Dijo que “no hubo nada escondido” y que él no conocía las actividades ilegales de Fred Machado.

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