Espert apeló su procesamiento y se defendió: “No soy clarividente”

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El ex diputado nacional José Luis Espert, procesado por presunto lavado de dinero tras comprobarse transferencias a su nombre por parte del empresario Federico “Fred” Machado, apeló el fallo judicial y solicitó su revocación, argumentando que no se probó que él hubiera cometido ningún delito y, además, que no conocía las actividades ilegales del pagador.
“¿Debo ser clarividente yo?”, se pregunta Espert en el escrito presentado ante la Cámara Federal de San Martín, en el que recurre el fallo del juez Lino Mirabelli que lo dejó procesado. En efecto, en su presentación, se queja de que el magistrado le reprochaba que “debía saber al recibir el dinero que Machado andaba en cosas ilícitas” en momentos en que “los organismos estatales que sí tenían los medios para saber o sospechar algo y que trataron con Machado no advirtieron nada raro”.
El exlegislador, que cayó en desgracia poco antes de las elecciones de 2025, en las que encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, y debió bajarse de la candidatura, afirmó que “no hubo nada escondido” en el contrato por el que Machado le pagó 200.000 dólares estadounidenses. Espert afirma que fue el pago adelantado por un trabajo de consultoría.
Los abogados de Espert pidieron que la Cámara dicte la falta de mérito para el procesamiento, considerando que no se configura el delito de lavado de activos y que el expediente no incorpora las pruebas necesarias para analizar el caso.
La actidud de Mirabelli “revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”, afirma el exdiputado en su escrito. Y consideró que el embargo impuesto sobre sus bienes y la restricción de salida del país son “desproporcionados e injustos”.
En su texto, Espert anuncia: “seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que les pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio”.