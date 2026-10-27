Bragado: confirman la prisión preventiva del concejal libertario acusado de narcotráfico
La Justicia ratificó la medida contra Germán Díaz, edil de La Libertad Avanza investigado por presunta comercialización de estupefacientes. En paralelo, el Concejo Deliberante avanza con el tratamiento de su suspensión y mantiene una disputa por el reemplazo de su banca.
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La situación judicial y política del concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Bragado, Germán Díaz, sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia confirmara su prisión preventiva en la causa que lo investiga por presunta venta de drogas. El dirigente continúa detenido, mientras el Concejo Deliberante local se encamina a definir su situación institucional.
Tras la ratificación de la medida, el abogado defensor, Rafael Acuña, evalúa presentar un recurso ante el Tribunal de Casación Penal para intentar revertir la decisión judicial. La investigación tramita en el Departamento Judicial de Mercedes y mantiene al edil, opositor a la gestión del intendente Sergio Barenghi, privado de su libertad.
Uno de los planteos de la defensa apunta a la posibilidad de que Díaz cumpla la prisión preventiva bajo arresto domiciliario en su vivienda de la localidad de O’Brien. En ese sentido, el magistrado había ordenado la realización de un informe socioambiental para analizar las condiciones del domicilio y la viabilidad de esa alternativa, teniendo en cuenta que el concejal habría manifestado estar a cargo del cuidado de su madre, de 90 años.
En el plano político, el Concejo Deliberante de Bragado también deberá resolver la suspensión del edil, quien inicialmente obtuvo una licencia por 30 días luego de su detención. Los distintos bloques prevén avanzar con el tratamiento del tema y acordar la convocatoria a una sesión especial para definir los pasos institucionales a seguir.
La discusión no se limita a la continuidad de Díaz, sino que también involucra a quién le corresponde ocupar su lugar. La Libertad Avanza impulsa la aplicación del criterio de paridad de género para que asuma Maximiliano Moragas, mientras que desde el oficialismo peronista respaldan la continuidad de Sabrina Gulino, quien ya ocupa la banca de manera provisoria y figura en el orden de la lista electoral de 2023.
La disputa profundizó las diferencias dentro del espacio libertario y abrió interrogantes sobre la futura composición del cuerpo legislativo. Gulino mantiene desacuerdos políticos con integrantes del sector y, según trascendió en medios locales, habría evaluado abandonar LLA para conformar un bloque propio.
En paralelo, el Concejo conformó una comisión especial para seguir el desarrollo de la causa y conocer las resoluciones que se adopten en el ámbito judicial. Desde Fuerza Patria plantearon la necesidad de separar las responsabilidades políticas de las penales y remarcaron la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una condena.
Cómo comenzó la causa contra el concejal de Bragado
La investigación contra Díaz se inició a partir de un allanamiento en su domicilio, donde los efectivos policiales secuestraron restos de cocaína, elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento o corte de estupefacientes y una balanza de precisión. A partir de ese procedimiento, el concejal quedó a disposición de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes, que lleva adelante la investigación por su presunta vinculación con la comercialización de drogas.
Luego de declarar ante la Justicia, el dirigente permaneció alojado en una dependencia policial de 25 de Mayo, a la espera de que se le asignara un cupo en una unidad penitenciaria bonaerense. Finalmente, se dispuso su prisión preventiva y se rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensa, que había argumentado que el acusado cuenta con domicilio conocido y arraigo.
Desde el comienzo del expediente, Díaz rechazó las imputaciones y sostuvo su inocencia. En una comunicación telefónica con un medio local desde su lugar de detención, manifestó: “Estoy muy tranquilo y con fe, esperando que la Justicia falle como corresponde”.
Con la prisión preventiva confirmada, la causa continuará su curso en la Justicia de Mercedes, mientras la defensa analiza nuevas vías de apelación y el Concejo Deliberante deberá resolver tanto la situación institucional del edil como la disputa política por su banca.