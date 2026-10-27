Volver | La Tecla Municipios 27 de octubre de 2026 BANCA EN DISPUTA

Bragado: confirman la prisión preventiva del concejal libertario acusado de narcotráfico

La Justicia ratificó la medida contra Germán Díaz, edil de La Libertad Avanza investigado por presunta comercialización de estupefacientes. En paralelo, el Concejo Deliberante avanza con el tratamiento de su suspensión y mantiene una disputa por el reemplazo de su banca.

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