Sigue el escándalo en Brasil: Flávio Bolsonaro huyó a EE.UU tras la derrota electoral
El senador incumplió la orden judicial de entregar sus pasaportes y la Policía Federal canceló sus documentos. Según fuentes citadas por Reuters, habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos, aunque persisten dudas sobre cómo salió del país y cuál será su situación judicial.
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La situación de Flávio Bolsonaro sumó un nuevo capítulo de tensión este martes. El senador brasileño, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del domingo, habría viajado a Estados Unidos después de incumplir una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar el país.
La información fue difundida por Reuters, que citó a fuentes cercanas al dirigente. La presunta salida se produjo en medio de un operativo para determinar su paradero, luego de que venciera el plazo judicial de 24 horas para entregar los documentos. Hasta el momento, no se había esclarecido cómo habría logrado salir de Brasil ni si podrá ingresar a territorio estadounidense con sus pasaportes cancelados.
La Policía Federal brasileña confirmó la cancelación de sus pasaportes común y diplomático y comunicará al juez Alexandre de Moraes el incumplimiento de la orden. Sin embargo, las autoridades no habían registrado una salida formal del senador por los controles migratorios habituales, por lo que investigan si cruzó la frontera por una vía irregular.
Las sospechas sobre su paso por la Argentina
La posible salida de Bolsonaro también generó repercusiones en la Argentina. Informaciones publicadas por medios de ese país señalaron que el senador habría cruzado la frontera hacia Puerto Iguazú para continuar su viaje en un avión privado con destino a Estados Unidos.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina informó que no tenía registros de su ingreso al país. Además, las inspecciones realizadas sobre una aeronave privada en el aeropuerto de Puerto Iguazú no detectaron un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro. Por ahora, la ruta que habría seguido el legislador continúa bajo investigación.
Una causa por presunto lavado de dinero
La decisión judicial que derivó en la cancelación de los pasaportes se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz. Los investigadores buscan esclarecer posibles vínculos financieros entre ambos y movimientos de fondos relacionados con empresas y plataformas de apuestas.
Entre los elementos bajo análisis figuran registros que vincularían a Flávio con una cuenta bancaria en el exterior asociada a una firma relacionada con Tomaz. Los involucrados niegan haber cometido irregularidades y las sospechas todavía deben ser esclarecidas en la Justicia.
El caso se desarrolla en un escenario político adverso para la familia Bolsonaro. Flávio perdió las elecciones frente a Lula por una diferencia superior a los cuatro millones de votos y, en un primer momento, planteó que buscaría la anulación de los comicios. Luego anunció que impulsaría un pedido para que se revoque la fórmula presidencial ganadora, al denunciar presuntos abusos de poder político y económico.
Mientras el Partido Liberal reconoció la victoria de Lula, el senador todavía no había aceptado formalmente el resultado. La posibilidad de que haya abandonado Brasil pese a la prohibición judicial amenaza con profundizar la crisis política y judicial del espacio que lidera su familia.
El episodio también remite a los antecedentes de su padre, Jair Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones de 2022 frente a Lula y posteriormente regresó a Brasil. El expresidente fue condenado por su participación en una trama golpista y cumple arresto domiciliario.
Por ahora, la principal incógnita es cómo Flávio Bolsonaro habría conseguido salir de Brasil pese a la restricción judicial. La investigación deberá determinar si efectivamente llegó a Estados Unidos, por qué vía lo hizo y qué consecuencias tendrá el incumplimiento de la orden impartida por el Supremo Tribunal Federal.