Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2026 ¿PASÓ POR ARGENTINA?

Sigue el escándalo en Brasil: Flávio Bolsonaro huyó a EE.UU tras la derrota electoral

El senador incumplió la orden judicial de entregar sus pasaportes y la Policía Federal canceló sus documentos. Según fuentes citadas por Reuters, habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos, aunque persisten dudas sobre cómo salió del país y cuál será su situación judicial.

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