Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2026

Acuerdo entre empresarios, comerciantes y gremios para un nuevo aumento salarial

Se estipuló un aumento del 5,7% trimestral y suma un bono de $50 mil para los empleados de comercio para el período octubre-diciembre.

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