Fuerte descargo de Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral

Tras el levantamiento de la medida que le impedía acercarse a Candela Arizaga, Facundo Moyano rompió el silencio en redes sociales.



El dirigente, que el 26 de octubre declaró ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, publicó un mensaje contundente.Agradeció a quienes lo acompañaron en “el momento más difícil de mi vida” y apuntó contra otros: “Gracias también a los que quisieron sacar ventajas de esta situación (algunos hasta se llamaban amigos). La gente mala leche, a veces te deja más sabiduría que nadie”.



A su pareja le dedicó estas palabras: “Gracias Cande mi amor, mi theriancito hermoso, por no dejarte doblar y apostar al amor”.Cerró con un pedido a la Justicia, los medios y la política: “Ojalá todo esto sirva de algo, y a partir de ahora destinen tiempo, recursos y energía a que se conozcan las caras de los violentos que maltratan mujeres y destruyen vidas. Todo pasa y todo queda”.



La restricción, dictada de oficio tras el episodio del 4 de agosto por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, quedó sin efecto. Arizaga había pedido su levantamiento y negó violencia de género. La investigación continúa abierta.