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Avión retenido en Iguazú: sospechas sobre Flávio Bolsonaro

Un jet privado de la empresa Baires Fly permanece retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú tras versiones de que el senador y excandidato brasileño planeaba usarlo para irse a Estados Unidos. La Justicia brasileña le prohibió salir del país y le ordenó entregar el pasaporte, mientras aliados y autoridades argentinas niegan que haya cruzado la frontera

Avión retenido en Iguazú: sospechas sobre Flávio Bolsonaro
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Un avión privado de la firma argentina Baires Fly se encuentra retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, en medio de versiones que lo vinculan con un posible intento de Flávio Bolsonaro de abandonar Brasil rumbo a Estados Unidos.

La aeronave, un Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, llegó en la madrugada procedente de Buenos Aires y tenía previsto un vuelo con cuatro pasajeros. El plan de vuelo fue cancelado y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) custodian la zona.

Según las versiones difundidas, en los controles para habilitar el vuelo se habría detectado que uno de los pasajeros previstos era el senador del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que Flávio Bolsonaro haya ingresado a la Argentina.

Por su parte, las autoridades argentinas señalaron que no existen registros de su entrada al país, y la Policía Federal brasileña investiga los pasos fronterizos sin haber constatado un cruce por vías regulares. Además, el coordinador de su campaña, el senador Rogério Marinho, negó que haya salido de Brasil.

El episodio ocurre apenas un día después de que la Justicia brasileña le prohibiera abandonar el país y le ordenara entregar su pasaporte. La medida, atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, se enmarca en investigaciones que involucran a Bolsonaro, entre ellas una por presunto blanqueo de capitales vinculada a su entorno y otra por la presunta financiación irregular de una película biográfica sobre su padre.

El propio legislador calificó la orden de “intento de intimidación” y afirmó que entregaría el documento y se defendería.

Hasta el momento, ni la presencia de Flávio Bolsonaro en territorio argentino ni su participación en el vuelo retenido han sido confirmadas por ninguna autoridad.

El avión permanece en Puerto Iguazú con su tripulación argentina, mientras las investigaciones en ambos lados de la frontera continúan.

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