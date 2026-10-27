Células cancerosas fabrican su propio fármaco destructor

De forma reciente, investigadores japoneses lograron que células cancerosas utilicen un subproducto propio, el monóxido de carbono, como materia prima para fabricar, en su interior, sustancias con actividad anticancerígena.



El trabajo fue realizado por un equipo del Instituto RIKEN, en el laboratorio de Katsunori Tanaka, en colaboración con el Instituto de Ciencias de Tokio.



El principio es relativamente sencillo: muchas células tumorales generan cantidades elevadas de monóxido de carbono como resultado de su metabolismo alterado. El equipo diseñó un complejo de albúmina (una proteína abundante en la sangre) que lleva en su interior un catalizador de paladio. Este “vehículo” protege al catalizador de la desactivación por glutatión, un antioxidante celular que normalmente lo inactivaría, y permite que entre en las células.



Una vez dentro, el paladio usa el monóxido de carbono endógeno para ensamblar compuestos tóxicos para las células tumorales.En ensayos de laboratorio, el sistema se probó con líneas celulares humanas de cáncer de hígado, cuello uterino, mama y pulmón, además de células normales de control. Se observó la formación del compuesto preferentemente en las células cancerosas.



En cultivos de cáncer de hígado y de mama se registró una reducción del crecimiento y de la capacidad de formar colonias. La toxicidad sobre células normales fue menor, aunque los investigadores señalan que la diferencia de selectividad todavía debe mejorarse.



El enfoque busca superar una limitación clásica de la quimioterapia: el daño indiscriminado a tejidos sanos. Al generar el agente activo preferentemente donde hay exceso de monóxido de carbono, se pretende concentrar el efecto dentro del tumor.



El equipo lo plantea como un ejemplo de síntesis química terapéutica dentro del organismo, en la que se administran precursores y se aprovechan metabolitos característicos de la enfermedad para fabricar el compuesto activo en el lugar adecuado.



El trabajo se encuentra aún en fase de prueba de concepto con células en cultivo. No existen datos de eficacia o seguridad en modelos animales ni en humanos, y la potencia observada es moderada. No hay un medicamento disponible ni una fecha prevista para su uso clínico.



El siguiente paso será evaluar el sistema en animales para comprobar si la selectividad y la eficacia se mantienen en un organismo completo y si es posible optimizarlo para reducir aún más los efectos sobre células normales.



El hallazgo muestra cómo características metabólicas propias de los tumores pueden aprovecharse como herramientas terapéuticas, aunque el camino desde el cultivo celular hasta un tratamiento real sigue siendo largo y exige validación rigurosa.