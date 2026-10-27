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Nuevos aumentos en los privados: cuánto subirán las cuotas en noviembre y diciembre

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que reciben aportes estatales podrán aplicar nuevos aumentos en las cuotas de noviembre y diciembre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). La medida alcanza a establecimientos de todos los niveles educativos y comenzará a reflejarse en las próximas boletas que recibirán las familias.

Nuevos aumentos en los privados: cuánto subirán las cuotas en noviembre y diciembre
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Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que reciben aportes estatales podrán aplicar nuevos aumentos en las cuotas de noviembre y diciembre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). La medida alcanza a establecimientos de todos los niveles educativos y comenzará a reflejarse en las próximas boletas que recibirán las familias.

La autorización del Gobierno bonaerense llega después de un octubre sin modificaciones en los aranceles y de un incremento del 2,5% aplicado en septiembre. Los nuevos ajustes, que rondarán el 3% mensual, están vinculados con los acuerdos salariales alcanzados entre la Provincia y los gremios docentes.

Los incrementos comprenden a instituciones de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Técnico, Agrario, Artístico y Superior que reciben subvenciones estatales de entre el 40% y el 100%. Los valores máximos permitidos varían de acuerdo con el nivel educativo y el porcentaje de aporte público que percibe cada colegio.

De acuerdo con el nuevo cuadro autorizado, los colegios primarios que reciben una subvención estatal del 100% podrán cobrar hasta $39.210 mensuales en noviembre, mientras que aquellos que cuentan con un aporte del 40% tendrán un arancel máximo de $177.340.

En el caso de los establecimientos secundarios, las cuotas podrán alcanzar los $43.230 para las instituciones con subvención completa y los $230.450 para aquellas que reciben un aporte estatal del 40%.

Estos importes corresponden a los valores máximos habilitados para noviembre, por lo que no necesariamente representan lo que cobrará cada institución. Para diciembre, los establecimientos tendrán autorización para aplicar un nuevo incremento de hasta el 3%.

LOS NUEVOS VALORES:

NOVIEMBRE 2026

Inicial y Primaria: Con 100% de subvención, $39.210; con 80%, $72.360; con 70%, $92.570; con 60%, $138.630; con 50%, $161.310; y con 40%, $177.340.

Secundaria: Con 100% de subvención, $43.230; con 80%, $81.930; con 70%, $113.670; con 60%, $167.120; con 50%, $184.380; y con 40%, $230.450.

Secundaria Técnica, Agraria y Especializadas en Arte: Con 100% de subvención, $49.850; con 80%, $93.790; con 70%, $129.290; con 60%, $191.410; con 50%, $215.890; y con 40%, $263.740.

Superior: Con 100% de subvención, $56.490; con 80%, $98.540; con 70%, $126.470; con 60%, $160.430; con 50%, $179.730; y con 40%, $225.100.

DICIEMBRE 2026

Inicial y Primaria: Con 100% de subvención, $40.380; con 80%, $74.530; con 70%, $95.340; con 60%, $142.780; con 50%, $166.140; y con 40%, $182.660.

Secundaria: Con 100% de subvención, $44.520; con 80%, $84.380; con 70%, $117.080; con 60%, $172.130; con 50%, $189.910; y con 40%, $237.360.

Secundaria Técnica, Agraria y Especializadas en Arte: Con 100% de subvención, $51.340; con 80%, $96.600; con 70%, $133.160; con 60%, $197.150; con 50%, $222.360; y con 40%, $271.650.

Superior: Con 100% de subvención, $58.180; con 80%, $101.490; con 70%, $130.260; con 60%, $165.240; con 50%, $185.120; y con 40%, $231.850.

 

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