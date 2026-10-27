Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2026 COLEGIOS BONAERENSES

Nuevos aumentos en los privados: cuánto subirán las cuotas en noviembre y diciembre

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que reciben aportes estatales podrán aplicar nuevos aumentos en las cuotas de noviembre y diciembre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). La medida alcanza a establecimientos de todos los niveles educativos y comenzará a reflejarse en las próximas boletas que recibirán las familias.

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