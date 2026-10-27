Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Chapadmalal: el nuevo polo universitario

La cesión de tres hoteles de Chapadmalal abre una nueva etapa para la UNMDP, que proyecta sumar más residencias, aulas y espacios de encuentro comunitario.

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