Chapadmalal: el nuevo polo universitario

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Tras conocerse que el Gobierno nacional destinará tres unidades del complejo hotelero de Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), La Tecla dialogó con la vicerrectora Marina Sánchez Herrero sobre el alcance de la medida, las posibilidades que abre para la institución y los desafíos que implica en el año en que la Universidad cumplió 65 años de historia. Además, la funcionaria repasó su rol en la conducción universitaria.
-¿Cómo recibieron la noticia de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asignó tres hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal a la UNMdP? -Nos alegró muchísimo, porque es algo muy esperado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un sueño que muchas generaciones pensaron en llevar adelante y que hoy es un hecho, una realidad. Es un proyecto que comenzó hace ya un tiempo, cuando se discutió el destino de los hoteles y la posibilidad de convertirlos en una residencia estudiantil. Hoy logramos que el proyecto de la Universidad sea tenido en cuenta y nos otorgaron la posesión de esos hoteles.
La verdad es que se pensó en tener esa residencia tan buscada para que los estudiantes que vienen a Mar del Plata a estudiar puedan contar con un espacio donde vivir. Esto significa otorgarles mayores oportunidades y posibilidades. Además, es para nosotros es un paso muy importante. En primer lugar, porque suma infraestructura edilicia, una necesidad que tiene la Universidad. En segundo lugar, porque nos permite mejorar la calidad de los espacios destinados a la enseñanza y la formación. En tercer lugar, porque cumplimos un anhelo y un objetivo de la Universidad: la inclusión. Se trata de dar oportunidades, porque hay chicos y chicas que no pueden estudiar porque no tienen dónde alojarse. También, estos espacios pueden mejorar las condiciones de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad, al ampliar las posibilidades de desarrollar distintas actividades en un mismo lugar.
Más allá de la emoción que nos genera saber que hoy tenemos la posibilidad de contar con un campus propio en una zona muy linda de Mar del Plata, lo importante es todo lo que podemos concretar a partir de la incorporación de este complejo. Por eso estamos, sobre todo, agradecidos y contentos.
-¿Venían conversando con el Gobierno nacional o con la AABE sobre la posibilidad de que la Universidad recibiera tres unidades y no solamente una, como se había planteado inicialmente? -La realidad es que el proyecto hablaba de una residencia estudiantil. Luego, cuando nos sentamos a gestionar cuál era el destino que se le quería dar y cuál era el objetivo, nos dimos cuenta de que podíamos avanzar para contar con una mayor infraestructura: tener espacios académicos, lugares de formación y de encuentro y, por supuesto, una residencia estudiantil, además de espacios recreativos y deportivos.
-Uno de los desafíos que plantea la ubicación del complejo es la conectividad. ¿La Universidad ya está pensando cómo resolver el traslado de estudiantes, docentes y trabajadores hasta Chapadmalal? -Nosotros ya tenemos experiencia con esta problemática porque contamos con una unidad académica en Balcarce. Trasladamos alumnos, docentes, trabajadores no docentes e investigadores de manera regular y diaria. Por supuesto, más adelante habrá que gestionar todo lo relacionado con el transporte y su organización. Esa será una instancia que, llegado el momento, podremos abordar con el Municipio, si es posible.
-¿En qué condiciones se encuentran las tres unidades que recibirá la Universidad? -Fuimos con el equipo técnico a recorrer los hoteles cuando ya estábamos avanzando con las gestiones. Hay una unidad que se está utilizando y otras que estaban cerradas, por lo que todavía no conocemos con precisión su estado. De todos modos, es evidente que habrá que realizar obras.
-¿Quién financiará la recuperación de los edificios? -Esa es una gestión que tenemos por delante. Debemos buscar el financiamiento necesario. Por eso digo que se trata de un proyecto paulatino, que se desarrollará a lo largo del tiempo. Este es el concepto que tiene nuestro equipo de gestión para la Universidad. Cómo será un proyecto que se desarrollará durante un período prolongado, eventualmente otras autoridades podrán revisarlo y repensar los espacios. Es posible que algunas cuestiones se modifiquen a medida que avancemos.
-¿Qué impacto va a tener para Mar del Plata este nuevo espacio? -Le va a dar vida al lugar donde esté, porque la universidad es vida: vida académica, de trabajo y de actividad. Y cuando la universidad está activa y trabajando, mejora la calidad de vida y el crecimiento de la sociedad. Me parece que es positivo por donde se lo mire: va a ser un gran polo que va a beneficiar muchísimo a la ciudad de Mar del Plata.