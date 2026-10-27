A los 39 años y con ocho goles en el Mundial, Messi terminó quinto en el Balón de Oro 2026

Lionel Messi finalizó en el quinto puesto de la votación del Balón de Oro 2026, cuyo ganador fue el inglés Harry Kane.



El astro rosarino, que no asistió a la ceremonia realizada en Londres, volvió a ser protagonista del premio que entrega la revista France Football gracias a su actuación en el Mundial, donde marcó ocho goles con la selección argentina a los 39 años.



El resultado se suma a una trayectoria que consolidó una hegemonía sin precedentes: ocho Balones de Oro y 14 presencias en el podio. Su relación con el galardón comenzó en 2007, cuando con 20 años ocupó el tercer lugar detrás de Kaká y Cristiano Ronaldo.

Al año siguiente subió al segundo puesto.



En 2009 recibió su primer Balón de Oro tras el triplete con el Barcelona, con una diferencia récord en la votación. Luego encadenó tres títulos consecutivos (2010, 2011 y 2012), logrando un tetracampeonato que ningún otro jugador igualó. Entre 2013 y 2017 alternó segundos puestos con Ronaldo, salvo en 2015, cuando obtuvo su quinto galardón tras ganar Liga de Campeones, Liga y Copa del Rey.



Tras un quinto puesto en 2018, volvió a la cima en 2019 con su sexto trofeo. En 2021 sumó el séptimo y, el 30 de octubre de 2023, recibió el octavo de manos de David Beckham luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022.



Aquel reconocimiento completó un balance de ocho primeros puestos, cinco segundos y un tercero.A casi 19 años de su primer podio, Messi sigue entre los mejores del mundo y mantiene el récord absoluto de la historia del premio.