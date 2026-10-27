Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta: “Mi corazón está muy feliz”

Lourdes Sánchez confirmó públicamente su relación con Francisco Liotta Hernández y dio detalles de su presente afectivo tras separarse de Pablo “Chato” Prada, con quien compartió 16 años y tiene un hijo en común, Valentín.



En una entrevista se mostró entusiasmada y afirmó: “El corazón está muy bien, muy feliz. Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”.La bailarina reconoció el peso emocional del momento. “Es un cambio importante en mi vida, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, explicó.



Contó que ya conocía a Liotta por el vínculo previo con parte de su familia y que “se dio en el momento que tenía que pasar”. Agregó que “no se dio de la manera en que me hubiese gustado, pero todo pasa por algo” y defendió su decisión: “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”. El vínculo comenzó cuando el empresario correntino le mostró un departamento. La pareja fue vista previamente en Corrientes y luego en Buenos Aires, donde se los fotografió con gestos de cercanía. Liotta mantiene un perfil bajo y prefirió no hablar con la prensa. Sánchez contó que él le dijo: “Me adapto a tu mundo, pero enseñame”.



La artista también adelantó que en diciembre estará a cargo de la conducción de los Martín Fierro de la Danza, combinando su agenda laboral con esta nueva etapa personal.