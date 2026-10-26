Wanda Nara celebró el cumpleaños del novio con fotos íntimas

Wanda Nara saludó a Martín Migueles por su cumpleaños con una secuencia de imágenes íntimas que volvió a poner el foco sobre su relación.



La empresaria eligió postales en blanco y negro que muestran distintos momentos compartidos: un viaje con estructuras de madera de estilo asiático, donde ella lo besa en la mejilla mientras le sostiene el rostro; escenas en una habitación de hotel, con Migueles sin remera y el torso tatuado frente a un ventanal, recostado en la cama o ambos envueltos en batas blancas; y una toma en la que se besan.Sobre una de las imágenes escribió “HB”, junto a emojis de torta y corazón rojo, y etiquetó la cuenta de su pareja. En otra postal sumó un cangrejo y un corazón naranja.



El collage también incluyó una foto más descontracturada, en la que Migueles se tapa el rostro con la mano, como si esquivara la cámara.Las imágenes llegan tras un tiempo de especulaciones.



Según lo que trascendió, la relación habría comenzado a mediados del año pasado en Nordelta, donde son vecinos. Al principio, Nara negó el vínculo romántico y repetía que Migueles era solo su entrenador. Más adelante se los vio juntos en actividades familiares, como el egreso de su hija mayor.



En mayo circularon versiones de distancia y ella afirmó estar sola, pero poco después reaparecieron juntos.La publicación se diferencia de otras de la conductora por la cantidad de fotos y el tono personal.



Además de las postales de besos, abrazos y descanso, eligió musicalizar el saludo con “Rinconcito”, de Javi Love, una canción cuya letra habla de una relación que detiene el tiempo y transforma la rutina. El gesto reforzó el mensaje de cercanía que las imágenes ya transmitían.