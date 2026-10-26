La visita del Papa en Argentina: la grilla artística de la visita a la Argentina

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La organización de la gira del Sumo Pontífice confirmó los nombres que participarán en las celebraciones y encuentros previstos entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
El despliegue artístico, de carácter federal, reúne a más de 600 coristas y 200 músicos junto a figuras de la música popular, el folklore, coros y cuerpos de baile de distintas regiones del país.
La visita del Papa León XIV a la Argentina, que se extenderá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre antes de continuar hacia Perú, tendrá un fuerte componente musical y escénico. Según informó la organización del viaje, se busca reflejar la riqueza cultural y la diversidad del país en los actos litúrgicos, encuentros sociales e instancias institucionales.
Entre los nombres más destacados se encuentra Abel Pintos, quien se presentará el lunes 9 de noviembre en Claypole durante el encuentro del Papa con el personal de servicio y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione. El cantante compartirá escenario con el coro de la institución, en una actividad centrada en la comunidad que asiste a personas con discapacidad. Ese mismo día, en la Ciudad de Buenos Aires, la misa central en el Monumento de los Españoles (Palermo) contará en la previa y la celebración con Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. También en la capital, Agustín Day participará del encuentro del mundo del trabajo previsto en la Universidad Católica Argentina (UCA).
El martes 10 de noviembre, tras el regreso del pontífice desde Córdoba, el Monumento de los Españoles volverá a ser escenario de una jornada dedicada a los jóvenes. Allí actuarán Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto a Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez.
La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán aportará la propuesta escénica de la vigilia nocturna.En Córdoba, la vigilia y la misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA) reunirán a Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina.
La grilla se completa con José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.
El cierre de la agenda pública tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre en Luján, donde Luciano Pereyra, nacido en esa ciudad, participará de la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.