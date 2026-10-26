Volver | La Tecla Photoshop 27 de octubre de 2026 OTRA VEZ

Tamara Pettinato sobre Felipe por su recaída: “Fue una recomendación de su psiquiatra”

La panelista detalló que Felipe cumple arresto domiciliario con tobillera desde hace seis meses y que la hospitalización respondió a una indicación médica. Contó que convivió con él hasta días antes y observó su desmejora, en medio de un tratamiento que nunca abandonó

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