Tamara Pettinato sobre Felipe por su recaída: “Fue una recomendación de su psiquiatra”
La panelista detalló que Felipe cumple arresto domiciliario con tobillera desde hace seis meses y que la hospitalización respondió a una indicación médica. Contó que convivió con él hasta días antes y observó su desmejora, en medio de un tratamiento que nunca abandonó
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Tamara Pettinato rompió el silencio sobre la situación de su hermano Felipe Pettinato y confirmó que el joven se encuentra internado tras sufrir una recaída.
La panelista explicó que la decisión no fue familiar, sino profesional.“Se sabe que está internado y que tuvo una recaída. Es su equipo tratante el que decidió. Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo”, señaló. Asimismo, remarcó además que Felipe mantuvo el tratamiento de forma continua: “Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que yo decida”.
Sobre el contexto judicial, Tamara precisó que su hermano cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica desde hace seis meses, por una causa derivada del proceso principal vinculado a la muerte de Melchor Rodrigo. “Está preso, domiciliario, por otra causa que se desprendió de la causa principal. Está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien”, detalló.
Luego contó que Felipe vivió con ella hasta tres días antes del ingreso: “Estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando”. Reflexionó sobre la complejidad del cuadro: “Cualquiera que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas. Fue así, fue para abajo y terminamos en esto”.
La última aparición pública de Felipe se había registrado en mayo, semanas después de ser condenado en abril a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. De esa causa se desprendió otra por presunta estafa (con acusaciones de falsificación de recetas médicas), que motivó el pedido de prisión domiciliaria.
La familia continúa el seguimiento del caso en un momento de marcada fragilidad emocional para el imitador de Michael Jackson.