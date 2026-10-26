Moyano pide levantar la perimetral para ver a Arizaga

Facundo Moyano se presenta este lunes ante la Justicia con el objetivo de lograr el levantamiento de la restricción perimetral que le impide acercarse a su pareja, Candela Arizaga. La audiencia está prevista para las 11 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, ubicado en Suipacha al 150, en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.



La declaración de Moyano había sido fijada originalmente para el jueves 22 de octubre, pero su defensa informó que el exdiputado tenía fiebre y no podía asistir, por lo que se reprogramó la comparecencia.



Horas después de esa suspensión, Arizaga acudió al edificio judicial y solicitó formalmente el levantamiento de la medida. Durante su declaración, ratificó que no había sufrido violencia de género.



Al salir de la audiencia, la joven habló con la prensa y explicó su pedido: “A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”.



Con la presentación de Moyano, se espera que la Justicia evalúe la situación de la restricción vigente y determine si corresponde levantarla o mantenerla.



Mientras tanto, continúa abierta la investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en cuyo marco se había dispuesto la medida cautelar contra el exdiputado. La pareja había manifestado en reiteradas oportunidades su intención de retomar el contacto.