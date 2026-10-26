Muere El Komanche a los 30 años en Monterrey

El creador de contenido salvadoreño de 30 años, que acumulaba cerca de 1,7 millones de seguidores en Twitch y 886 mil en Instagram, fue reportado sin signos vitales en un domicilio de Monterrey, Nuevo León.



Según reportes locales, vecinos notaron que la puerta de la vivienda permanecía abierta y alertaron a los propietarios, quienes al ingresar encontraron el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años. No se observaron rastros visibles de violencia en la escena.



La confirmación del deceso llegó a través de Byron Reyes, representante y mánager de creadores de contenido en El Salvador.



El Komanche había hablado públicamente de sus diagnósticos de trastorno bipolar y trastorno maníaco-depresivo, y de un intento de quitarse la vida meses antes. Días antes del hallazgo, el 19 de octubre, había publicado en X: “Los días simplemente no mejoran”, un mensaje que se viralizó tras la noticia.

El Komanche, nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente (El Salvador), se consolidó en el streaming hispanohablante como coorganizador de los Squid Craft Games junto a AuronPlay y El Rubius.