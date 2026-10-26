Ezeiza opera con una sola pista por obras y Rosario se convierte en alternativa

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza inició el domingo 25 de octubre una fase crítica de obras que reducirá su capacidad operativa hasta el mediodía del 11 de noviembre. Durante 18 días la terminal trabaja con una única pista habilitada y una longitud utilizable que baja de 3.300 a 1.850 metros.



La intervención forma parte de un plan de inversiones de 110 millones de dólares que ejecuta Aeropuertos Argentina, bajo supervisión del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Incluye la rehabilitación de la pista secundaria y su intersección con la principal, además de la repavimentación de la calle de rodaje Alfa, la renovación del balizamiento y nuevos módulos de mantenimiento.



La restricción impacta especialmente en los despegues de aeronaves de fuselaje ancho como Boeing 777, Boeing 787 y Airbus A330 en rutas hacia Estados Unidos, Europa y Asia, porque no pueden cargar combustible completo. Frente a ese escenario, las compañías adoptaron distintas alternativas. Aerolíneas Argentinas incorporó una parada de reabastecimiento en Río de Janeiro para sus vuelos a Madrid y Roma. Air Europa, Iberia y Level realizan escalas en Montevideo. Arajet suma paradas en Resistencia y Asunción, mientras Copa Airlines utiliza los aeropuertos de Rosario y Córdoba antes de continuar hacia Panamá. Plus Ultra redujo sus frecuencias a Madrid y LATAM suspendió temporalmente la ruta a Miami.



En contraste, 14 firmas internacionales, entre ellas American Airlines, Air France, Lufthansa, Delta, Emirates y United Airlines, cancelaron la totalidad de sus servicios en la terminal durante el período de las obras. Los vuelos de cabotaje y regionales de JetSMART, Andes, GOL, Sky Airline, Avianca, Boliviana de Aviación e ITA Airways mantienen sus cronogramas con menores alteraciones, al operar aviones de menor porte.



Según el cronograma oficial, la reapertura total de las pistas está prevista para el mediodía del 11 de noviembre, fecha en que las compañías retomarán sus itinerarios habituales. Hasta entonces, Rosario y Córdoba funcionan como bases de apoyo operativo para parte del tráfico que no puede despegar con carga completa desde Ezeiza.