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Franco Colapinto se quedó sin carrera en Austin

Tras un toque con Lindblad en la vuelta 25, el joven deportista debió retirarse en el giro 38 del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se quedó sin carrera en Austin
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El piloto argentino no pudo completar el Gran Premio de Estados Unidos. Abandonó en la vuelta 38 del Circuito de las Américas después de un contacto con Arvid Lindblad (Racing Bulls) en el giro 25. El roce dañó la parte derecha del Alpine (elementos aerodinámicos y pontón), le hizo perder posiciones y lo dejó con el auto inestable. Colapinto avisó de inmediato por radio de los daños y cayó al puesto 16.

El equipo lo llamó a boxes en la vuelta 31 para ponerle neumáticos blandos y probar una remontada desde el 19º. El cambio no alcanzó: el monoplaza siguió perdiendo carga aerodinámica y ritmo. En la vuelta 37 los ingenieros le ordenaron retirarse por precaución. Colapinto entró al garaje y no volvió a salir.

El abandono suma la tercera deserción del argentino en las últimas cuatro carreras (después de Azerbaiyán y Singapur) y marca su peor racha de la temporada. Había largado desde atrás (alrededor del puesto 21, con penalizaciones) y el fin de semana ya venía complicado por la estrategia de neumáticos duros y el tráfico.

Colapinto, al terminar, reconoció: “Una carrera dura. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto… se rompió toda la parte derecha. Una pena”. También admitió que hay que cortar la racha de DNF.

La próxima fecha es el GP de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Alpine y Colapinto buscarán recuperar regularidad y sumar puntos.

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