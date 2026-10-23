Nueva protesta de psicólogos contra el IOMA

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Los psicólogos bonaerenses siguen enojados con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por la falta de pago de sus honorarios, y volverán a realizar una jornada de protesta, cortando la atención a los afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses.
El “paro” de los psicólogos reeditará la protesta que ya habían concretado el viernes 2 de este mes. Ese día, por decisión del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, no atendieron a ningún afiliado al Instituto.
En este caso, comprenderá a los profesionales del Distrito XI, que abarca a los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Chascomús, General Belgrano, General Paz, Magdalena, Monte, Pila y Punta Indio.
Es porque el IOMA les debe tres meses de honorarios: los correspondientes a julio, agosto y septiembre.
La quita de atención será el jueves 29 (es decir, el jueves de la semana que viene), marcando dos jornadas de protesta en el mismo mes.