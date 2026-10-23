Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2026 LA SEMANA QUE VIENE

Nueva protesta de psicólogos contra el IOMA

Los profesionales, que ya habían concretado una jornada de corte de atención a los afiliados por la falta de pago de sus honorarios, volverán a hacerlo el jueves. Les deben tres meses.

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