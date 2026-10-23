Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano a la AFA

De forma reciente, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido por orden del juez Tomás Rodríguez Ponte. La causa lo investiga por lavado de activos y asociación ilícita, como presunto jefe de la estructura.



El magistrado dictó la medida porque Vallejo no cumplió las condiciones de su libertad: no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no informó cambios de domicilio y no entregó todos los vehículos secuestrados. Además, mintió sobre su lugar de residencia: no fue hallado ni en el barrio cerrado que había declarado ni en la dirección de Banfield que indicó después.



En la misma resolución se citó a indagatoria a 21 personas y 17 empresas, incluida su madre, Graciela Beatriz Vallejo.



El perjuicio fiscal estimado supera los $12.700 millones. Vallejo permanecerá incomunicado hasta la ampliación de su indagatoria.Entre los hechos nuevos figuran compras de inmuebles y vehículos de lujo (como una Ferrari) con fondos en efectivo y documentación cuestionada, operaciones a través de sociedades vinculadas a su madre y tenencias no declaradas.



Vallejo es un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas fue sponsor de la Selección Nacional y de clubes como Racing y Banfield. La investigación sigue en desarrollo.