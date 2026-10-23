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Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano a la AFA

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención del empresario por riesgos procesales concretos. Vallejo, investigado como presunto jefe de una asociación ilícita, incumplió las condiciones de su libertad y mintió sobre su domicilio. Se amplió la imputación a 21 personas y 17 empresas, con un perjuicio fiscal estimado superior a $12.700 millones.

Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano a la AFA
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De forma reciente, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido  por orden del juez Tomás Rodríguez Ponte. La causa lo investiga por lavado de activos y asociación ilícita, como presunto jefe de la estructura.

El magistrado dictó la medida porque Vallejo no cumplió las condiciones de su libertad: no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no informó cambios de domicilio y no entregó todos los vehículos secuestrados. Además, mintió sobre su lugar de residencia: no fue hallado ni en el barrio cerrado que había declarado ni en la dirección de Banfield que indicó después.

En la misma resolución se citó a indagatoria a 21 personas y 17 empresas, incluida su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

El perjuicio fiscal estimado supera los $12.700 millones. Vallejo permanecerá incomunicado hasta la ampliación de su indagatoria.Entre los hechos nuevos figuran compras de inmuebles y vehículos de lujo (como una Ferrari) con fondos en efectivo y documentación cuestionada, operaciones a través de sociedades vinculadas a su madre y tenencias no declaradas.

Vallejo es un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas fue sponsor de la Selección Nacional y de clubes como Racing y Banfield. La investigación sigue en desarrollo.

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