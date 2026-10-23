Messi volvió a España como embajador y fue distinguido

Lionel Messi volvió a España y en Oviedo reforzó su rol de embajador deportivo. Lo recibió una multitud, firmó autógrafos y agradeció el cariño tras mucho tiempo sin pisar el país donde se formó. “Hacía mucho tiempo que no venía por España y poder llegar y recibir este cariño otra vez es una felicidad enorme”, dijo.



Compartió una jornada con más de 6.000 chicos junto a Santi Cazorla en “El juego del 10”, donde habló de disfrutar el fútbol y aprender de las derrotas. Cenó con los reyes Felipe y Letizia, y este viernes la princesa Leonor le entregó la insignia de la Fundación. Por la tarde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que destaca su trayectoria, su impacto en el fútbol y su trabajo solidario con la infancia.



El reconocimiento tiene un costado personal: su padre Jorge, fallecido en agosto, estaba “muy ilusionado” y le insistía para que viajara. “Va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha”, señaló Messi.



