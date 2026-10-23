Apps
Viernes, 23 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
ORGULLO

Messi volvió a España como embajador y fue distinguido

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes premia trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad.

Messi volvió a España como embajador y fue distinguido
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Lionel Messi volvió a España y en Oviedo reforzó su rol de embajador deportivo. Lo recibió una multitud, firmó autógrafos y agradeció el cariño tras mucho tiempo sin pisar el país donde se formó. “Hacía mucho tiempo que no venía por España y poder llegar y recibir este cariño otra vez es una felicidad enorme”, dijo.

Compartió una jornada con más de 6.000 chicos junto a Santi Cazorla en “El juego del 10”, donde habló de disfrutar el fútbol y aprender de las derrotas. Cenó con los reyes Felipe y Letizia, y este viernes la princesa Leonor le entregó la insignia de la Fundación. Por la tarde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que destaca su trayectoria, su impacto en el fútbol y su trabajo solidario con la infancia.

El reconocimiento tiene un costado personal: su padre Jorge, fallecido en agosto, estaba “muy ilusionado” y le insistía para que viajara. “Va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha”, señaló Messi.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

PBA vuelve a tomar deuda: Kicillof sale a buscar otros $10.000 millones en el mercado

El gobierno bonaerense autorizó una nueva licitación de Letras del Tesoro por hasta $10.000 millones, con vencimientos de hasta un año y la posibilidad de ajustar el capital por inflación. En paralelo, Economía registró como deuda pública otros $24.756 millones que deberán pagarse en febrero de 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Junta Electoral con motosierra en mano: dio de baja a veinte partidos de la Provincia

Interinatos: legisladores con dos mandatos en la comuna y una sucesión encaminada

Ibarguren le pone precio a los médanos: nuevas tasas mientras el turismo se desploma

Renunció el secretario coordinador de Energía y Minería del gobierno nacional

Unidos por el espanto: el peronismo congela la interna, se abraza a las PASO y desafía a Milei

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET