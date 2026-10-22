Falleció Tom Skerritt, el actor de Alien, Top Gun y Picket Fences, a los 93 años
El intérprete estadounidense, ganador de un Emmy por su papel de sheriff en la serie Picket Fences, murió el miércoles por causas naturales. Su familia lo recordó por su humor, curiosidad, sabiduría y su pasión por la narrativa y el apoyo a los veteranos
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El actor Tom Skerritt, reconocido por sus interpretaciones en clásicos del cine como Alien y Top Gun, además de por su trabajo en televisión, falleció el miércoles 21 de octubre de 2026 a los 93 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que informaron que el deceso se produjo por causas naturales, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias.
A lo largo de una carrera que se extendió por más de seis décadas, Skerritt se consolidó como un intérprete versátil, de presencia ruda, afable y de autoridad natural. En 1970 interpretó a Duke Forrest en la sátira bélica M*A*S*H de Robert Altman. Nueve años después, en 1979, encarnó al capitán Dallas de la nave Nostromo en el thriller de ciencia ficción Alien, dirigido por Ridley Scott. En 1986 fue el instructor de vuelo Mike “Viper” Metcalf en Top Gun, donde compartió pantalla con Tom Cruise y pronunció una de las frases más recordadas de la película al decirle al personaje de Maverick que le gustaba su arrogancia.
Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, en el seno de una familia de clase media, Skerritt sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos antes de dedicarse a la actuación. Debutó en el cine en 1962 con War Hunt, junto a un joven Robert Redford. Tras su paso por M*A*S*H, continuó trabajando en producciones de diversos géneros, incluyendo The Turning Point (1977), por la que recibió el premio al Mejor Actor de Reparto del National Board of Review; Steel Magnolias (1989), donde fue el esposo del personaje de Sally Field; y A River Runs Through It (1992), en el papel del padre de los personajes interpretados por Brad Pitt y Craig Sheffer.
En televisión alcanzó uno de sus mayores reconocimientos al protagonizar la serie Picket Fences (1992-1996), creada por David E. Kelley, en el papel del sheriff Jimmy Brock de un peculiar pueblo de Wisconsin. Por esa interpretación obtuvo el Emmy al Mejor Actor Protagonista de Serie Dramática en 1993 y recibió una nominación adicional al año siguiente, además de nominaciones a los SAG Awards. También apareció en series como Cheers, Brothers & Sisters, The Good Wife y Madam Secretary, manteniéndose activo hasta sus últimos años.
Su filmografía incluye además papeles en Contact (1997), The Dead Zone (1983), Ted (2012) y, en sus últimos trabajos, East of the Mountains (2021) y Broke (2025), su último crédito cinematográfico. Skerritt se casó tres veces y deja a su tercera esposa, Julie Tokashiki, con quien contrajo matrimonio en 1998, así como a cinco hijos: Andy, Erin, Matt, Collin y Emiko, además de nietos y bisnietos.
En el comunicado familiar se destacó: “Mientras el mundo conoció a Tom a través de su notable carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Se preocupaba profundamente por la imaginación, la creatividad, la narrativa, el servicio, los veteranos, el mundo natural y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces”. La familia pidió privacidad mientras procesa la pérdida y señaló que la información sobre un memorial se dará a conocer más adelante.
Más allá de la actuación, Skerritt cofundó TheFilmSchool en Seattle para formar a nuevas generaciones de guionistas y directores, y participó en iniciativas como el Red Badge Project, orientado a apoyar a veteranos mediante talleres de narración de historias. Su legado queda marcado por una presencia constante y confiable en el cine y la televisión estadounidenses durante más de sesenta años, siempre con esa mezcla de robustez y humanidad que lo caracterizó.