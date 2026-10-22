Volver | La Tecla Photoshop 22 de octubre de 2026 PESAR

Falleció Tom Skerritt, el actor de Alien, Top Gun y Picket Fences, a los 93 años

El intérprete estadounidense, ganador de un Emmy por su papel de sheriff en la serie Picket Fences, murió el miércoles por causas naturales. Su familia lo recordó por su humor, curiosidad, sabiduría y su pasión por la narrativa y el apoyo a los veteranos

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