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Consumo en caída libre: cayeron las ventas en súper y mayoristas

En agosto se desplomaron las ventas al público y a comerciantes. En los shoppings, sin embargo, aumentaron en la misma medida. Una foto de la brecha de clase que se agranda.

Consumo en caída libre: cayeron las ventas en súper y mayoristas
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Los números oficiales vuelven a reflejar la depresión del consumo en la Argentina: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que en agosto cayeron más de un 3% las ventas tanto en supermercados como en autoservicios mayoristas, en comparación con el mismo mes del año pasado. Son los datos más recientes, difundidos hoy por el organismo, junto a otro que marca una diferencia reveladora: al mismo tiempo que se desplomaban las ventas en los súper, aumentaban, en aproximadamente el mismo porcentaje, las de los //shopping centers//.En concreto, la merma interanual en supermercados fue del 3,7%, y del 2,8% en la comparación entre los primeros ocho meses de 2025 y de 2026. La variación respecto de las ventas de julio, desestacionalizada, fue del --0,8%. Los autoservicios mayoristas sufrieron una debacle similar. La variación interanual fue del --3,6% (--2,9%) considerando los meses de enero a agosto de cada año), y la caída respecto de julio fue del 1,2%.En contraste, y como para marcar la grieta de clase que se ensancha, los centros comerciales (//shoppings//) tuvieron un alza en las ventas del 3,7% en agosto de este año, con un incremento del 3,3% en la comparación con el mes anterior. Sin embargo, en el acumulado enero/agosto, la variación aún es negativa: --1,2% respecto del primer tramo de 2025.La suba de las ventas de artículos mayormente suntuarios en los shoppings es la contracara de la caída del consumo de productos básicos, que son los que dominan en los súper y mayoristas.

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