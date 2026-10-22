Consumo en caída libre: cayeron las ventas en súper y mayoristas

METEN PRESIÓN
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
En concreto, la merma interanual en supermercados fue del 3,7%, y del 2,8% en la comparación entre los primeros ocho meses de 2025 y de 2026. La variación respecto de las ventas de julio, desestacionalizada, fue del --0,8%. Los autoservicios mayoristas sufrieron una debacle similar. La variación interanual fue del --3,6% (--2,9%) considerando los meses de enero a agosto de cada año), y la caída respecto de julio fue del 1,2%.
#DatoINDECLas ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 0,8% respecto del mes previo https://t.co/cnNRrmGyHK https://t.co/lGUPKJWHhP— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026
En contraste, y como para marcar la grieta de clase que se ensancha, los centros comerciales (//shoppings//) tuvieron un alza en las ventas del 3,7% en agosto de este año, con un incremento del 3,3% en la comparación con el mes anterior. Sin embargo, en el acumulado enero/agosto, la variación aún es negativa: --1,2% respecto del primer tramo de 2025.
#DatoINDECAutoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 3,6% interanual en agosto de 2026 y 1,2% respecto de julio https://t.co/8UkXIA5U1E https://t.co/h0kdGbbkAN— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026
La suba de las ventas de artículos mayormente suntuarios en los shoppings es la contracara de la caída del consumo de productos básicos, que son los que dominan en los súper y mayoristas.
#DatoINDECCentros de compras: las ventas subieron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 3,3% con respecto al mes previo https://t.co/9CutOMfB7X https://t.co/dwYzYyWJpe— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026