Consumo en caída libre: cayeron las ventas en súper y mayoristas

METEN PRESIÓN Sebastián Lalaurette

Señor Gobernador, ¡responda!: la ofensiva opositora por la transparencia Una andanada de proyectos de legisladores libertarios, de la UCR y del PRO busca obligar al gobierno de Axel Kicillof a rendir cuentas y a brindar información, tanto a la Legislatura como a los vecinos de la provincia.